INVESTIȚII MAJORE în infrastructura școlară din Municipiul Bacău

Primăria Bacău finalizează modernizarea și dotarea a 55 de clase pregătitoare. Cosmin Necula: „Școlile nu vor mai sta cu mâna în buzunarul părinților” Peste 1,4 milioane lei au fost investiți de municipalitatea băcăuană pentru modernizarea a 55 de clase ce vor găzdui, în noul an școlar, cursuri de clasă pregătitoare (clasa „zero”). Sălile de clasă dispun de mobilier nou, videoproiector și ecran de proiecție, tablă magnetică, calculator și imprimantă, dar și bănci și scaune cu dimensiuni reglabile. „Este esențial să schimbăm mentalitățile, iar școlile să nu mai stea cu mâna în buzunarul părinților. Ține de normalitate, nu e o chestiune de laudă, ca Primăria să investească cu responsabilitate și durabil în infrastructura școlară. O facem pentru copiii noștri, pentru viitorul acestui oraș”, declară primarul Bacăului. Investiția în modernizarea și dotarea claselor pregătitoare, o premieră pentru sistemul educațional băcăuan de la introducerea așa-numitei clase „zero”, urmărește – potrivit declarațiilor primarului Cosmin Necula – instaurarea unei stări de normalitate la nivelul școlilor din Bacău. Edilul șef a declarat pentru cotidianul Deșteptarea că reabilitarea claselor pregătitoare este un program care se va implementa an de an în Bacău și că obiectivul vizat este eliminarea cheltuielilor suplimentare pe care părinții le făceau, în mod uzual, la începutul fiecărui an școlar. Necula a mai spus că investiția în modernizarea claselor pregătitoare este dublată de lucrările terminate la 4 săli de sport (aparținând școlilor „M. Sadoveanu”, „Spiru Haret”, respectiv colegiilor Pedagogic „Ștefan cel Mare” și „N. V. Karpen”), precum și de lucrările de conformare la normativele ISU derulate în peste 20 de unități școlare din oraș. „Știți cum se spune, orice început e mai greu, însă în timp lucrurile vor intra în normalitate. Obiectivul meu ca primar este să ajungem în punctul în care școlile să nu mai bage mâna în buzunarul părinților, să nu mai stea cu mâna în buzunarul părinților în ceea ce privește asigurarea dotărilor necesare unor condiții bune de studiu. Începutul de an școlar presupune și-așa foarte multe cheltuieli pentru părinți. Angajamentul meu este că de infrastructura școlară se va ocupa Primăria Bacău, cum e și firesc, normal. Facem aceste investiții pentru copiii noștri, pentru viitorul Bacăului”, a declarat Necula. Primarul a cerut răbdare părinților, dar și conducerilor școlilor, având în vedere că cele 1050 de bănci și scaune ce urmează a fi montate în cele 55 de clase pregătitoare vor veni eșalonat și vor fi montate după începerea școlii. „La licitația organizată în vară pentru achiziționarea băncilor și scaunelor pentru clasele pregătitoare nu s-a prezentat niciun ofertant. Am reluat procedura și acele bănci vor veni eșalonat pentru că vorbim de un număr mare de astfel de dotări”, a mai spus Necula. Cele 55 de clase pregătitoare vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, constând în videoproiector și ecran proiecție, tablă magnetică (dimensiunea 300 cm x 120 cm), imprimantă multifuncțională și calculator. Lucrările de reabilitare a claselor presupun înlocuire parchet (unde acesta este deteriorat), înlocuire uși, respectiv corpuri de iluminat și instalații noi. 745.000 lei pentru igienizarea școlilor Primăria a alocat pentru operațiunile de igienizare a unităților școlare suma de 745.000 lei, din care doar pentru licee și colegii 225.000 lei. Pentru igienizarea grădinițelor a fost alocată suma de 210.000 lei, respectiv 130.000 lei pentru creșe. Școlile au primit 180.000 lei pentru acțiunile de igienizare. 1 of 4 Lucrări de conformare la normativele ISU în peste 20 de unități de învățământ

Alte 640.000 lei au fost direcționate spre întocmirea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, lucrări de care beneficiază peste 20 de unități școlare (7 școli gimnaziale, 3 grădinițe, 14 colegii și o creșă). În funcție de soluțiile propuse în avizele de securitate la incendiu, vor fi identificate sursele de finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnice și execuția lucrărilor. Săli de sport reabilitate la Colegiile Pedagogic și N.V. Karpen, respectiv la școlile gimnaziale „M. Sadoveanu” și „Spiru Haret” Un număr de 4 săli de sport au fost reabilitate pe parcursul vacanței de vară, lucrările având alocată suma de 745.000 de lei. Acestea au constat în: refacere acoperiș/șarpantă, refacere suprafață de joc, refacerea fațadelor și a instalațiilor electrice/termice, igienizări. De asemenea, conform listei de investiții pe 2017, Primăria Bacău a alocat 1,12 milioane de lei pe achiziționarea de servicii de expertizare, proiectare și actualizare documentații pentru următoarele obiective: construirea unei grădinițe la Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” unde vor funcționa 3 grupe de creșă și 3 grupe de grădiniță; amenajarea și modernizarea de spații pentru creșă la Grădinița nr. 27; construire corp nou și modernizarea clădirii existente la Grădinița nr.18; contract de proiectare și execuție lucrări consolidarea sălii de sport de la Liceul Sportiv; expertiză tehnică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Colegiului Național de Artă „G. Apostu” pentru contractarea de fonduri europene prin POR 2014 – 2020. 0 SHARES Share Tweet

