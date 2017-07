Actualitate Investiție Bacău-Neamț. Acord final pentru drumul interjudețean de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consilierii județeni s-au întâlnit, joi, într-o ședință extraordinară care a avut pe ordinea de zi un singur proiect, de asemenea, extraordinar prin efectele sale. E vorba despre acordul de colaborare dintre județele Neamț și Bacău în vederea obținerii de fonduri pentru modernizarea unui drum interjudețean. Forma finală a acordului a fost votată în unanimitate de aleși. Aplicația face parte din proiectul strategic „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău” și vizează modernizarea a 99,44 km de drumuri județene din județul Bacău: DJ 207D (granița cu județul Neamț-Traian-DN2F km 28), DJ 241 (graniță Vrancea – Podu Turcului – Iz. Berheciului) și DJ 241 A (Iz. Berheciului – Secuieni). Proiectul va fi finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională N-E, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea investițiilor din județul Neamț va fi de 144,77 de milioane de lei, iar cea a investițiilor din județul Bacău de 184, 66 milioane de lei. 0 SHARES Share Tweet

