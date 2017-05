Politica Învățământul, prioritate pentru candidatul Paul Cotîrleț 30 de parlamentari s-au întâlnit cu dascălii din Moinești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala mare a Centrului Cultural „Lira” a fost plină, miercuri, la dezbaterea pe teme de educație organizată de Paul Cotîrleț, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Moinești. Alături de cadrele didactice și de candidat, la întâlnire au fost prezenți 30 de parlamentari din țară și din Capitală. Între aceștia, deputatul Theodora Șotcan, fost inspector școlar general, senatorul Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației în Guvernul Ponta, Gabriel Petrea, actualul ministru pentru Dialog Social, senatorul Miron Smarandache și Alexandrina Scorțanu, lider al Organizației de femei PSD din Moinești. Dezbaterea a fost precedată de o conferință de presă. „PSD Moinești continuă campania așa cum a început-o, cinstit, la vedere, prin întâlniri cu locuitorii, față în față”, a declarat senatorul Miron Smarandache. Ex-ministrul Mihnea Costoiu a mărturisit că este bucuros să se afle alături de oamenii din Moinești și de mai tânărul său coleg, Paul Cotîrleț, apoi a vorbit despre programul de guvernare, la elaborarea căruia a participat, și la măsurile care îi vizează pe tineri, una dintre acestea fiind majorarea burselor studenților. „Continuăm programul de guvernare cu măsuri pentru această zonă și susținem candidatura lui Paul Cotrîrleț, care a dovedit că e un tânăr valoros și are foarte multe lucruri de făcut pentru concetățenii lui”, a afirmat Mihnea Costoiu. Moineștiul a fost sprijinit de PSD El s-a referit la sprijinul dat de Guvernele PSD pentru dezvoltarea Moineștiului, un exemplu fiind Centrul „Lira”, modernizat cu sprijinul Consiliului Județean. Ex-ministrul Educației a vorbit și despre programele „Școală după Școală” și „Ghiozdanul Școlarului”, ale senatorului Dragoș Benea, care vor fi extinse la nivel național, despre cele 2500 de unități care vor fi construite în țară și despre importanța învățământului tehnologic. „PSD e focalizat pe îndeplinirea programului de guvernare. Suntem determinați la nivel central să realizăm măsurile promise, dar avem nevoie și de parteneri la nivel local. Aici, acest partener este Paul Cotîrleț care, așa cum spune și sloganul, este un nou început pentru municipiul Moinești.”

– Theodora Șotcan, deputat PSD, fost inspector școlar general Theodora Șotcan a declarat că sunt cunoscute nevoile copiilor din Moinești, dar și performanțele. La dezbatere, deputatul a declarat că fosta administrație a fost sprijinită de PSD și CJ Bacău în tot ceea ce a făcut, însă Paul Cotîrleț va fi sprijinit și mai mult: „Am venit aici ca să vă spun că varianta Paul Cotîrleț este varianta câștigătoare și să vă rog să fiți alături de el.” Tinerii vor să schimbe fața orașului Tânărul candidat a vorbit despre campania sa și despre obiectivele pe care și le-a propus în domeniul educației. „În urma vizitelor pe care le-am făcut în teren am constatat că foarte multă lume e plecată în afară. În foarte multe cazuri, ușa ne-a fost deschisă de copii care ne-au spus că sunt crescuți de bunici, părinții fiind la muncă în străinătate. Acești copii au nevoie de consiliere dar nu o primesc. E una dintre problemele la care vreau să găsesc soluții dacă voi fi ales primar al municipiului Moinești.”

– Paul Cotîrleț, candidat PSD „În drum spre casă, pe strada Libertății, trec pe lângă Școala nr. 1, care arată la fel ca în urmă cu 20 de ani, din cauză că nu a avut parte de reparații. Avem școli care sunt închise și care pot fi transformate în centre after-school, avem în Lucăcești o școală care nu funcționează și care ar trebui să devină muzeu. Eu vă îndemn să mergeți la vot pe 11 iunie și să mă ajutați să-mi îndeplinesc obiectivele”, a spus Paul Cotîrleț. „Am venit aici ca să-l susținem pe Paul Cotîrleț și cred că generația tînără e mult mai preocupată de viitor și vrea să se implice pentru a da o altă față municipiului Moinești.” – Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social

„Ca rector am fost foarte atent spre cine mă îndrept și pe cine susțin. Paul Cotîrleț este un tânăr valoros, care și-a făcut școala la timp și care se întoarce acasă pentru a da înapoi ceva din ceea ce a primit, iar acest fapt este unul admirabil.”

– senator Mihnea Costoiu, ex-ministru al Educației Ex-ministrul Mihnea Costoiu a declarat că este onorat să se afle în Moinești și a solicitat o întâlnire mai puțin formală. El a insistat pe importanța învățământului, în general, și a învățământului profesional, în special. Deoarece i-a invitat pe dascăli la dialog a fost asaltat cu întrebări privind manualele alternative, tichetele de vacanță, aglomerarea din școli, introducerea educației juridice etc. Au răspuns Mihnea Costoiu și Theodora Șotcan. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, a fost cel care a răspuns la problema tichetelor, asigurându-i că acestea vor fi aprobate prin OUG până pe 1 iulie. El a explicat că tinerii din Guvern sunt foarte hotărâți să schimbe ceva și pun mare preț pe învățământ, motiv pentru care i-a rugat pe cei prezenți să participe la dezbaterea pe Legea Educației. În final, Paul Cotîrleț le-a mulțumit tuturor celor prezenți și i-a invitat să fie alături de el pe 11 iunie, când va candida la funcția de primar al Moineștiului. Printre locuitorii din Văsâiești Tot miercuri, Paul Cotîrleț, însoțit de tinerii social-democrați care fac parte din echipa de campanie, a mers în cartierul Văsâiești, unde a vorbit cu oamenii despre nevoile și așteptările lor: „Locuitorii din Văsâiești au multe probleme. Una dintre acestea este lipsa canalizării. S-a montat o conductă pe o singură stradă dar nu s-au făcut racordurile. O altă problemă e lipsa asfaltului. Nu există covor asfaltic, nu a existat niciodată, deși li s-a promis mereu!” 0 SHARES Share Tweet

