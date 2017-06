In urma precipitatiilor cazute in zona com Oituz, sat Poiana Sarata au fost inundate 12 curti, fara a fi afectate locuinte. Echipajele ISU Bacau actioneza la decolmatarea albiei raului Oituz si a carosabilului alaturi de echipe de la DN si SVSU. Totodata, la acest moment evacueaza apa dintr-un beci, din cele 12 gospodarii afectate. Circulatia pe acel tronson de drum se desfasoara pe un singur fir, dirijat. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.