Se estimează că incendiul va fi stins într-o săptămână Comitetul judetean pentru situatii de urgenta al judetului Bacau s-a intrunit astazi, 14 august 2017, de la ora 08.00, in sedinta extraordinara, generata de incendiul care s-a produs la groapa de gunoi – celula 1 din municipiul Bacau. Sedinta a fost condusa de presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta (CJSU) doamna Maricica- Luminita Cosa si s-a desfasurat cu participarea presedintelui Consiliului Judetean Bacau, domnul Sorin Brasoveanu, subprefectului judetului Bacau, domnul Valentin Ivancea, vicepresedintelui Consiliului Judetean, domnul Marius Gabriel Gheorghita, a primarului municipiului Bacau, domnul Cosmin Necula, precum si a conducatorilor structurilor de arme si a directorilor serviciilor publice deconcentrate, alaturi de sefi ai altor institutii responsabile, membri ai CJSU Bacau. Discutiile purtate au vizat situatia creeata la groapa de gunoi, celula 1, unde deseurile sunt afectate de incendiu.

Au fost luate masuri specifice pentru a se identifica, de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, cauzele care au provocat incendiul, pentru a fi monitorizat permanent si diminuat, pana la stingere, focul, precum si pentru a se asigura sanatatea populatiei si protectia mediului. Au fost efectuate masuratori de mediu si rezultatele arata ca nu s-au depasit limitele privind concentratiile de gaze si nu a fost afectata calitatea aerului. De asemenea, nu a fost afectat mediul inconjurator si nu exista pericol in acest sens. Se actioneaza cu toate dispozitivele necesare, utilajele si autospecialele pentru stingerea focarului. Operatiunile sunt ingreunate de faptul ca alimentarea cu apa se realizeaza de la CET, local si „batal", fiind necesare cantitati foarte mari de apa potrivit dimensiunilor groapei de la celula 1, avand o capacitate de 855.000 tone si intinzandu-se pe o suprafata de 5,14 ha. Precipitatiile preconizate in aceste zile, desi in cantitati reduse, de 5-8 l/mp, precum si intensificarile moderate ale vantului, ingreuneaza, de asemenea eficacitatea operatiunilor. Insa, se intervine operativ, cu toate fortele pentru stingerea focarului si se estimeaza a se incheia operatiunea in cel mult o saptamana. Pentru deseurile produse in aceasta perioada, temporar, pana la solutionarea problemei, s-a identificat ca solutie, depozitarea acestora in celula 2, care are o capacitate de peste 1000 000 tone, pe o suprafata de 9, 4 ha. Masura a fost dispusa data fiind situatia de urgenta, chiar daca celula 2 nu are un statut juridic definitiv. In tara, in aceasta perioada, au mai fost 14 astfel de focare de incendiu la gropile ecologice.

