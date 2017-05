Actualitate Întrevederea primarului Cosmin Necula cu Excelenţa Sa, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, alături de consilierul local Gabriel Stan, a primit joi, 25 mai, vizita Excelenței Sale doamna Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti. În cadrul acestei prime vizite a Excelenței Sale doamna Tamar Samash în Bacău, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării pe domeniile: educaţie, sănătate, tineret, cultură, și a intensificării relaţiilor economice bilaterale. “În Bacău a existat o importantă comunitate evreiască, relaţiile noastre fiind foarte strânse. Soţul meu este originar din Bacău, din păcate casa în care socrii au locuit a fost dărâmată în timpul regimului comunist. Sunteţi un popor extraordinar, recuperaţi foarte repede paşii pe care nu i-aţi putut face în perioada comunistă”, a precizat Excelenţa Sa. Primarul Cosmin Necula și-a afirmat intenția de a diversifica relațiile dintre municipiul Bacău și Israel și pe domeniul sănătate, dar şi de a intensifica cooperarea economică. „Suntem un popor tolerant, Municipiul Bacău fiind foarte deschis cooperării și intensificării colaborării pe toate domeniile. Modelul evreiesc este unul extraordinar şi foarte util, poporul evreu reuşind să construiască din nimic în unele zone ale ţării. Avem deja o bună colaborare pe domeniile: educaţie, tineret, cultură, economic şi ne dorim să extindem cooperarea şi pe domeniul sănătate. Bacăul are în construcție un important obiectiv de sănătate ,un spital municipal ce va fi functional complementar spitalului judeţean, în cadrul viitorului Spital de Urgenţă «Sfânta Maria»”, a subliniat primarul Cosmin Necula. La finalul acestei prime discuţii, cei doi oficiali au convenit asupra stabilirii unei noi întruniri, la care va participa şi ataşatul comercial al Ambasadei Statului Israel la Bucureşti. Excelența Sa doamna Tamar Samash, amabasadorul Statului Israel la Bucureşti, va participa vineri, 25 mai, la seminarul cu tema: „Istoria şi memoria publică a Holocaustului în România postcomunistă”, care se va desfăşura de la ora 11.00, la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. Cu această ocazie se va întruni şi cu membri comunităţii evreieşti din municipiul Bacău. 0 SHARES Share Tweet

