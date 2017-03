Întrevederea primarului Cosmin Necula cu ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa, Ramesh Chandra

Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula, a primit în această săptămână vizita ambasadorului Indiei la București, Excelența Sa, Ramesh Chandra.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării și a intensificării schimburilor economice bilaterale. Ambele părți și-au manifestat interesul pentru o colaborare pragmatică și eficientă pe domeniul economic, dar și pe domeniile educație- cultură- tineret.

”India, oamenii de afaceri din India, colaborează de peste 20 de ani cu Aerostar Bacău și această colaborare va fi din ce în ce mai strânsă, din punctul nostru de vedere. Am fost în vizită la Aerostar și am rămas impresionați, eu și specialistul în aviație care mă însoțește, de standardul și dotările de care dispune societatea băcăuană. Cu sinceritate vă spun că am rămas impresionați, în acești nu puțini ani de când sunt ambasador, în vizitele mele de lucru prin tările europene, nu am văzut la companiile similare din alte state un asemenea nivel de performanță și de dotare. Ne dorim să stabilim relații economice și comerciale și pe alte domenii, în următoarea vizită urmând să fiu însoțit de un grup de oameni de afaceri din India”, a subliniat ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa, Ramesh Chandra.

Primarul Cosmin Necula și-a afirmat sprijinul pentru facilitarea dialogului sectorial, ca o componentă importantă a dezvoltării cooperării economice, și intenția de a diversifica relațiile dintre Municipiul Bacău și India și pe domeniile cultural-educațional precum și la nivel universitar.

„Municipiul Bacău este deschis cooperării și susținerii colaborării pe domeniul economic, dar și pe domeniile cultural și educație. În Bacău avem două universități, avem o baza de kinetoterapie, iar diversitatea culturală ne oferă posibilitatea unui fructuos dialog intercultural”, a precizat primarul Cosmin Necula.

La finalul acestei prime vizite, cei doi oficiali au convenit asupra reluării discuțiilor, partea indiană exprimându-și interesul de a reveni în Municipiul Bacău alături de reprezentanți ai unor companii indiene în vederea concretizării unor parteneriate economice.