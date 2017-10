În vederea executării lucrărilor de branşare la reţeaua de apă a Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău, situat pe str. Aeroportului, în intervalul cuprins între 09.10.2017, ora 23.00 şi 10.10.2017, ora 8.00, se va întrerupe furnizarea apei potabile. De această oprire vor fi afectaţi consumatorii cuprinşi între străzile: – Republicii (pod Narcisa) – Narciselor – Victor Babeş – Condorilor – Republicii – Chimiei – Bicaz, precum şi consumatorii de pe calea Republicii (inclusiv str. Agudului). De asemenea, se va furniza apă la presiune scăzută pentru: – consumatorii cuprinşi între străzile: Garofitei – Tolstoi – Calea Mărăşeşti (cartier Cornişa 1), Calea Mărăşeşti – Erou Ciprian Pintea – Cornişă Bistriţei – Milcov (cartier Cornişa2); – consumatorii din cartierele Tache şi Letea. Este posibil că la reluarea programului de furnizare a apei, în anumite zone ale mun. Bacău, să apară şi fenomenul de turbiditate (apă murdară). 7 SHARES Share Tweet

