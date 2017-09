Editorial Între recunoștință și umilință de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Despre vârstnici vorbim mult la sfârșitul lunii septembrie pentru că pe 1 octombrie e ziua lor. Acțiunile care le sunt dedicate încep chiar azi, cu o petrecere. Timp de o săptămână vor avea loc baluri, târguri, cine festive și dezbateri. În timpul acestor întâlniri sărbătorești se va discuta, poate, și despre cum trăiesc și ce mai reprezintă bătrânii în România. Nici nu e greu să ne dăm seama cum trăiesc, e suficient să-i privim mai atent pe vârstnicii care merg alături de noi pe stradă, dimineața, grăbiți să prindă un kilogram de tacâmuri, pe cei care stau la rând la medicul de familie pentru un medicament compensat, apoi se târguiesc în fața tarabelor din piață, ca să cumpere câteva mere, admonestați fiind de adulții grăbiți să ajungă la serviciu. Bătrânii noștri, care miros a naftalină, bătrâni îngenuncheați de boli și sărăcie… Nu la fel arată vârstnicii din vestul Europei. Aceștia sunt relaxați, fără spaime, fără complexe, bucuroși că au ajuns într-o etapă a vieții în care sunt eliberați de responsabilități. Există și în România vârstnici activi, veseli, curați și apretați, înscriși în cercuri de teatru sau pictură, însă majoritatea sunt triști, ponosiți, preocupați să-și drămuiască bănuții rămași după plata facturilor și să-și ajute fii și nepoții. Dacă îi au aproape, dacă nu cumva au rămas singuri, cei tineri fiind nevoiți să ia calea străinătății. Unii bunici suferă doar de tristețe, alții sunt copleșiți de boli, imobilizați la pat și de-a dreptul abandonați în întunericul căsuței pe care nimeni nu a mai primenit-o de la Paști. Față de alte județe, Bacăul stă bine în privința serviciilor destinate vârstnicilor, asta datorită organizațiilor, sponsorilor și autorităților locale, dar să nu ne amăgim. La țară, există sute de bătrâni uitați, care mor lent în așternutul lor, bătrâni pe care nu-i vede nimeni, nu-i știe nimeni. Iar numărul lor va crește. Asta din cauză că îngrijirea la domiciliu care, oricum, acoperă foarte puțin din teritoriu și nevoi, nu mai e finanțată de stat. Guvernanții au decis că nu mai este necesară. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.