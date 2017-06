Contrasens Între Germania și SUA de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Spuneam, zilele trecute, că România riscă să ajungă câmp de luptă între interesele americane și cele germane. Vizita președintelui Iohannis la Washington se înscrie în acest punct de vedere, pentru că, din punct de vedere geopolitic, România și Polonia sunt singurele țări pe care SUA pot conta pentru a-și păstra capul de pod în Europa și a-și proiecta forța către Rusia și Orientul Mijlociu. Este posibil ca Iohannis să vină din America atât cu o listă de cumpărături dictată de complexul militaro-industrial, dar și cu niște directive vizavi de politica internă a țării. Americanii vor o Românie stabilă politic și au nevoie de pacificarea luptelor dintre diferitele facțiuni care trag de Putere. Pe de altă parte, germanii, care au relații excelente de afaceri cu rușii, în ciuda sancțiunilor impuse de americani, ar vrea să-i scoată definitiv din Europa pe aceștia pentru ca UE să rămână o afacere exclusiv germană. Prin urmare, nu au nici un interes ca americanii să rămână bine ancorați în vreo țara europeană, fie ea și din est. Ce înseamnă aceste lucruri pentru noi, românii? Înseamnă că va reizbucni vânzoleala. Vor reizbucni luptele politice, eventual purtate în stradă, cu cetățeni #rezistenți, cu fake-news-uri pe rețelele sociale și așa mai departe. Evident, nu trebuie să ne facem iluzii: cam fiecare partid și fiecare instituție a statului sau chiar și ONG găzduiesc agenți de influență care servesc interese străine. Nu inventăm noi apa caldă; la noi doar se vede mai bine-pentru cine este dispus să observe-că agenda internă este stabilită în exterior și că luptele pentru „statul de drept”, „anticorupție”, „democrație” etc., sunt doar pretexte pentru ca ăia care sunt plătiți de unii să se încaiere cu ceilalți, care sunt plătiți de alții. Nimic nou sub soare! 0 SHARES Share Tweet

