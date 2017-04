Economie Intră în circulație noua bancnotă de 50 de euro de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Noua bancnotă de 50 de euro, din seria „Europa”, prezentată publicului de Banca Centrală Europeană (BCE) încă din vara anului trecut, intră marți, 4 aprilie, în circulație. Evenimentul este încă o etapă a procesului de asigurare a unor bancnote euro mai sigure, după noile bancnote de 5 euro, 10 euro și 20 de euro. Bancnota de 50 EUR este cea mai utilizată dintre toate cupiurile euro, reprezentând 45% din totalul bancnotelor aflate în circulație. Noua bancnotă include o fereastră-portret, element de siguranță inovator utilizat pentru prima dată în cazul bancnotei de 20 de euro din seria „Europa”. Atunci când bancnota este îndreptată spre o sursă de lumină, o fereastră transparentă din apropierea marginii superioare a hologramei redă portretul Europei, personaj din mitologia greacă, vizibil pe ambele fețe ale bancnotei. Același portret apare și în filigran. Aversul bancnotei include un „număr verde-smarald”, respectiv un număr strălucitor care, la înclinarea bancnotei, își schimbă culoarea din verde-smarald în albastru-închis și creează un efect luminos care se deplasează în sus și în jos. Aceste elemente de siguranță facilitează verificarea autenticității noii bancnote de 50 EUR prin utilizarea metodei „atinge, privește, înclină”. 0 SHARES Share Tweet

