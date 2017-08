Editorial Interviul, ca test de sinceritate și competență de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Deșteptarea a inițiat, imediat după alegeri, un demers jurnalistic inedit/admirabil. După ce primarii din județ s-au așezat comod în fotolii, sperând că acestea nu vor scârțâi nicicând, au fost intervievați in extenso, oferindu-li-se posibilitatea să le spună concetățenilor care sunt proiectele lor. Vizam, neîndoielnic, acele proiecte scuturate de zgura meliorist-electorală. Fără opreliști, fiecare și-a depănat visele… Nu mică ne-a fost surpriza, atunci când unii dintre primari au continuat să se creadă tot în campanie electorală, promițând, vorba unui tătuc al popoarelor, Hrușciov, să construiască poduri chiar și peste firicele de apă inexistente. În acest context, ne-am trezit și cu sesizări care incriminau faptul că le cântăm în strună unora dintre primari. Eroare: nu acesta a fost scopul nostru… Interviurile realizate sunt veritabile radiografii-document ale viitorului (utopic, realist?) proiectat de către primari. Concetățenii îi vor putea „judeca” pornind mai ales de la proiectele promise fără presiune electorală. Că unii trăiesc într-o eternă frenezie electorală, aceasta este o veche poveste pe care, cotidian, jurnaliștii noștri n-o scutesc de binefacerile civice ale criticii obiective. Am revenit/vom reveni, după realizarea acestor interviuri, la primari, solicitându-le să ne arate cum au început să zămislească viitorul. Unii ne-au arătat pâlpâiri anemice de trudă, alții au acuzat „ticăloasa” Opoziție. Un fost optimist incurabil (la interviu…) a mărturisit că, din cauza salariaților „contra”, nici nu-i mai vine să meargă la slujbă… I-am propus unui primar un exercițiu ludic: să multiplicăm în mii de exemplare interviul pe care ni l-a acordat, pentru ca proiectele promise să fie evaluate în viitoarea campanie electorală. S-a cam speriat! Mi s-a părut că fotoliul care deja-i scârțâia a început chiar să și ofteze. Scopul aplaudatului nostru discurs jurnalistic: la sfârșitul actualului mandat al primarilor, Cetățeanul să ofteze cât mai puțin. 0 SHARES Share Tweet

