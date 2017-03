Interesele maghiare din România

Două companii producătoare de bere din România au o disputa comercială legata de utilizarea unei mărci. Până aici, nimic spectaculos, lupta se dă în Justiție, ambele părți se apăra cu argumente. Tribunalul decide ca, până la finalizarea disputei, firma acuzată să nu mai comercializeze berea acuzată a avea un nume prea apropiat de cel deținut de firma acuzatoare. Iarăși, o decizie normală. Anormalul intervine în momentul în care Guvernul maghiar decide să intervină în această dispută.

Am reținut că procesul se desfășoară în România, între companii înregistrate în România, la un tribunal românesc. Da, dar compania acuzată este din Miercurea Ciuc și are site-ul scris numai în maghiară, pe un domeniu cu extensia „.hu” iar la adresă are trecut „Hargita megye, Székelyföld”, adică, „județul Hargita, Ținutul Secuiesc”.

Firma producea o bere denumită „Igazi Csíki Sör”, adică „adevărata bere de Ciuc”, lucru care a deranjat compania Heineken, care deține marca de bere „Ciuc”. Procesul, însă, a deranjat Guvernul maghiar, care, în weekendul care tocmai s-a încheiat și-a trimis emisarii la fața locului, să „protejeze interesele maghiare”, după cum a transmis agenția oficială MTI. În același timp, reprezentanții guvernului maghiar au cerut conducerii Heineken din Ungaria și ambasadorului olandez să intervină pentru a se „găsi o soluție”. János Lázár, șeful de cabinet al premierului maghiar, a amenințat, însă, că dacă Heineken nu va coopera și va continua să „calce în picioare” firma din Miercurea Ciuc, guvernul are la îndemână instrumentele necesare pentru a proteja „interesele maghiare”.

Problema prezentată ridică numeroase semne de întrebare. De când o dispută comercială care are loc în România, e o problemă maghiară? Cât mai permite guvernul român trimișilor guvernului maghiar să se plimbe nestingheriți și să facă anchete prin România? De când o dispută aflată pe rolul unui tribunal este transformată în instrument politic? Dacă eu încep să produc Koka Kola și Coca Cola mă dă în judecată pe motiv de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, va exista vreun guvern care să amenințe managerii companiei și pe ambasadorul american cu represalii daca nu mă lasă în pace?

Este clar că acțiunea guvernului de la Budapesta este una politică. În lumea civilizată, o dispută comercială, mai ales una despre o marcă, se rezolvă la tribunal. Dar Ungaria vrea să demonstreze că își poate proiecta forța și peste granițe, că își poate „proteja” cetățenii și în exterior, mai ales dacă se luptă cu câte un Goliat cum e Heineken.