Întâmplări frumoase la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău

„Avem un spital cu foarte multe dotări, cu medici foarte buni. Un spital în care se salvează vieți și în care se muncește foarte mult. Vrem să ne facem cunoscută activitatea noastră”, spunea dr. Ioana Raluca Dinu, noul director medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, luna trecută, când a fost instalată pe această funcție.

Un spital, adăugăm noi, în care și adresabilitatea este foarte mare, dar în care băcăuanii vor să fie tratați. O declarație a unui director medical care completează ceea ce ne-a scris mama unei fetițe din Bacău, care ne-a trimis la redacție o scrisoare deschisă, prin care mulțumește „oamenilor minunați” care lucrează în spital.

Povestea ei este legată de Secția de Pediatrie a spitalului, în care a ajuns în urgență cu fetița, după ce suferise un accident la schi, undeva în județul Harghita. „Ați simțit vreodată că după o cumpănă coboară asupra noastră o cohortă de îngeri păzitori, unii spirituali, trimiși de Dumnezeu, iar alții întrupați cu înfățișare umană?…”, ne-a scris Alis Mocanu, mama acestei fetițe.

A refuzat Tg. Mureș

În urma accidentului, petrecut zilele trecute, mama și fetița ei au fost transportate imediat la Spitalul din Miercurea Ciuc. După ce i s-au făcut investigațiile necesare (ecografie, analize de sânge, radiografie și computer tomograf, al cărui rezultat trebuia să-l aștepte de la un medic specialist din Tg.Mureș), a stat de vorbă cu medicul de gardă („doctoral Cetină”, după cum își aduce aminte mama) și a cerut, dacă este posibil și dacă diagnosticul pus fetiței îi permite, să fie transferate în Bacău, pentru că acolo își dorea să îi fie tratată micuța.

„Am vrut să ajung la domnul doctor Mihai Galinescu, medic chirurg pediatru, în care am mare încredere. Dr. Cetină nu-l cunoștea, dar am apreciat enorm atitudinea lui: mi-a cerut numărul de telefon al dr. Galinescu și l-a sunat personal. Reproduc oarecum discuția: «Am înțeles că mama fetiței vă preferă pe dvs. Eu nu contest profesionalismul dvs., dar vreau să mă asigur că Spitalul de la Bacău are toate dotările indiferent de intervenția necesară.

Binele pacientului e mai presus de orice preferință, iar noi avem recomandarea pentru Spitalul de la Tg.Mureș!» Cum să nu admiri un asemenea om?! Dintotdeauna am considerat că lucrurile bune ies în urma unor colaborări, mai ales în sistemul medical, unde orgoliie nu-și au locul și tot ce-ar trebui să conteze e doar binele pacientului”, a mai povestit mama.

Despre răbdare și profesionalism

În urma diagnosticului „ruptură splenică de gradul I și hematom extracapsular cu dimensiuni axiale 3/2.5 cm la polul inferior; lichid de acompaniament perisplenic” s-a putut face transferul către Bacău. Un transfer care a dat ceva emoții mamei, din cauza situației precare a mașinilor de ambulanță care transportă pacienți.

„Mai întâi, am fost înștiințați că din lipsa unui acord dintre Miercurea Ciuc și Bacău, fetița noastră va fi transportată cu o ambulanță până la granița dintre județe și de acolo urma să fim preluați de o altă ambulanță ce venea din Comănești… Nu a fost o experiență plăcută. Nu mai vorbesc de drumul foarte prost, dar și ambulanța care ține de serviciul din județul nostru (n-am reținut numărul de înmatriculare, decât că era marca Citroen) era sub orice critică. Doar mașina, pentru că biata asistentă era de nota 10! L-a rugat pe șofer să meargă mai încet, și-a sunat coordonatoarea și, la insistențele mele, a venit o altă ambulanță cu care am ajuns în Bacău, ce-i drept cu ruptură de gradul 2, nu 1, cum fusese initial”, ne-a mai spus Alis Mocanu.

Fetița ei a fost internată la Secția de ATI (Reanimare) și, ulterior, încă 3 zile la Secția de Chirurgie Ortopedică Pediatrică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. „Copila mea a fost urmărită îndeaproape de doi oameni de excepție, dr. Mihai Galinescu și dr. Irena Galinescu, dar și de o echipă de asistente desprinse din povești, mai ales cele de la ATI. Nici un tratament nu-i aplicau fetiței până nu-i explicau ceea ce urmează să i se întâmple și până aveau și acordul ei. În plus, aveau un ton blând, dar ferm, pe care ți-era greu să-l respingi. Doamna dr. Galinescu făcea și glume cu ea (bancuri, ghicitori) care-i înseninau privirea. Domnul dr. Galinescu este de o răbdare și un profesionalism rar întâlnite, iar asistentele, și cele de la Chirurgie, dar, mai ales, cele de la ATI (pentru că acolo i-au fost aplicate mult mai multe tratamente și cu ele am interacționat mai mult) sunt de pus la rană. Toți sunt genul de oameni pe mâna cărora îți poti lăsa cu încredere copilul în momente mai puțin placate”, a mai ținut să ne spună băcăuanca noastră.

O poveste de succes

Micuța și-a revenit, acum este deja externată, nu a mai suferit nici intervenție chirurgicală, spina micuței se cicatrizează, sângele din cavitatea abdominală se reabsoabe singur. „«Organismul copiilor e mai puternic decât credem noi», mi-a explicat dr. Mihai Galinescu. Dar eu cred cu tărie că toate aceste lucruri s-au întâmplat și pentru că am găsit adevărați profesioniști care au știut ce să facă. Respect maxim pentru această echipă minunată și mii de mulțumiri medicilor și asistentelor de la Secția de Pediatrie Bacău”, a încheiat Alis povestea ei. O poveste cu final fericit. Și un caz, ca alte sute, mii de alte cazuri, tratat cu succes în Spitalul Județean de Urgență Bacău.