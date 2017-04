Actualitate Întâlnire transnațională în Asău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comuna Asău a avut, săptămâna trecută, oaspeți din șase țări: Slovenia, Grecia, Turcia, Irlanda, Croația și Polonia. Gazdă le-a fost Școala Gimnazială, care a organizat întâlnirea transnațională a proiectului Erasmus+ „Animal integration in the educational programme” – ZORO. Proiectul este finanțat din fondurile europene, prin programul Erasmus, acțiunea cheie KA2, destinată parteneriatelor strategice din domeniul educației. Scopul principal al proiectului este să integreze folosirea animalelor în procesul educativ și să formeze cadre didactice pentru a aplica metoda „Intervențiilor asistate de animale” în activitățile școlare și la ore și să testeze aceasta metodă de predare, integrând activitățile în programul școlar obișnuit. Folosirea animalelor în sistemul educațional, ca și educația pentru îngrijirea animalelor este foarte rară în sistemele școlare din Europa. „Noutatea abordării face din acest proiect unul inedit, cel puțin în zona noastră, deoarece există puțini specialiști la nivel de țară în Terapia Asistată de Animale, iar activitățile acestora se desfășoară mai ales la nivel local în câteva din marile orașe din România”, arată prof. Loredana Matei, coordonator proiect. Întâlnirea transnațională a durat cinci zile și a fost un succes, partenerii europeni apreciind „ospitalitatea specific românească”, implicarea cadrelor didactice din Asău în realizarea activităților de proiect și a organizării evenimentului, „precum și calitatea activităților desfășurate, atât cu copiii cât și cu instituțiile partenere locale”, mai arată prof. Loredana Matei. 8 SHARES Share Tweet

