Cultura Întâlnire de suflet şi minte românescă. Zilele Centrului de Cultură „George Apostu" de Gheorghe Baltatescu Sâmbătă, de la ora 11.00, în Sala „Nicu Enea", de la SIF „Moldova", au debutat activităţile ediţiei a XXII-a a Zilelor Centrului de Cultură „George Apostu", puse anul acesta sub egida unui generos slogan „ImagiNaţie – Energia Culturii" şi sunt dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană. Desfăşurate pe parcursul a două zile, 22-23 aprilie, manifestările vor fi coordonate de Geo Popa, director al Centrului de Cultură „George Apostu", în prima zi a avut loc prima parte a „Spectacolului Cărţii", în care personajul principal a fost CARTEA. Nicoleta Popa Blanariu, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri", titulara Cursului de Literatură Comparată, membru şi iniţiator al grupului de cercetare LOGOS, membru al grupului de cercetare „Espace(s)", de asemenea membru al redacţiilor unor reviste de specialitate, colaborator al revistelor Ateneu şi Vitraliu, a lansat două volume „Când literatura comparată pretinde că se destramă. Invarianţii, un fir al Ariadnei?" (vol.1) şi (Inter)text şi (Meta)spectacol" (vol.2), apărute în Colecţia „Universitas", seria „Literatura Universală şi Comparată", Editura Eikon, Bucureşti, 2016. Despre întreprinderea meritorie a autoarei au vorbit conf. univ. dr.Simina Mastacan şi prof. univ. Constantin Călin, critic şi istoric literar. Cele două volume cuprind, mai ales primul, cursurile universitare, articole apărute în diverse publicaţii, ridicate, prin selecta şi valoroasa bibliografie, la un nivel accesabil specialiştilor, „oamenilor inteligenţi" (C. Călin), iar volumul doi, după cum mărturiseşte autoarea, se adresează studenţilor, publicului dispus să intre pe terenul literaturii comparate. De fapt, intenţia Nicoletei Popa Blanariu este de a răspunde la întrebarea „Ce este literatura compartă şi care este viitorul ei": „Bătrâna Doamnă, Literatura comparată, îşi cere, în continuare, dreptul la existenţă", iar profesorul Constantin Călin, atent la detalii, inclusiv de ordin fizic şi al numelui autoarei, face o incursiune în istoria acestei discipline, aducând în discuţie apoi calităţile şi atributele unui comparatist, ceea ce-i deosebeşte pe aceştia de ceilalţi filologi, enumerând doar cîteva: dicţia intelectuală, capacitate de analiză şi sinteză, cultură solidă, cunoaşterea mai multor limbi străine. Spectaolul cărţii a continuat cu volumul „Prozatorul Bacovia", semnat de istoricul şi criticul literar Liviu Chiscop, apărută la Editura „Babel", Bacău, 2016, cu o prefaţă de Casian Maria Spiridon, scriitor ieşean, preşedinte al Filialei Iaşi a USR, care afirma: „Prozatorul Bacovia, condensata carte a lui Liviu Chiscop, este o primă încercare de cuprindere exaustivă a paginilor de proză artistică şi nonartistică a băcăuanului George Bacovia. Inventarul complet al celor câteva zeci de pagini sunt, cum subliniază şi autorul, o propunere şi un îndemn – le consider întru totul îndreptăţite şi necesare – spre editarea integrală a ceea ce se cheamă „proza bacoviană". (…) Prin demersul său critic, Liviu Chiscop argumentează adevărul că George Bacovia nu e doar poet, ci, în aceeaşi măsură şi prozator", scrie Casian Maria spiridon. Despre acelaşi volum au vorbit Nicoleta Popa Blanariu, discurs care merită reluat, publicat, fiind unul de înaltă ţinută academică, o lecţie de „literatură comparată", şi prof. Cecilia Moldovan, poet, membru al USR, Filiala Bacău.

„Spectacolul cărţii" continuă, de la ora 17.00, la sala Ateneu, cu lansarea cărţii „Sohrab Sepehri: Mehrab(cele mai frumoase poezii), ediţie îngrijită, antologie, traducere din limba persană, cuvânt înainte, note şi comentarii, bibliografie, selecţie critică": prof. Gheorghe Iorga. Despre carte vor vorbi criticul Adrian Jicu şi acad. Alexandru Boboc. Va citi din poeziile autorului persan, actorul Geo Popa. Vom reveni cu amănunte.

