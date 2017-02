Sala “George Enescu” a Hotelului “Perla” din statiunea Slanic Moldova a gazduit zilele trecute o intâlnire a mai multor unitati penitenciare din Moldova la care a participat si dr. Dan Halchin, director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România.

Cu acest prilej a fost prezentat Raportul privind activitatea unitatilor penitenciare din Regiunea Nord Est pe anul 2016 si a avut loc un util schimb de opinii privind situatia actuala din penitenciarele României. “Activitatea a fost foarte complexa, fiind prezentate grafice, realizari si nerealizari din sistemul penitenciar”, a declarat dr. Dan Halchin in cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc la incheierea acestei intâlniri.

Referindu-se la unele deficiente ale penitenciarelor din tara el a mentionat:”In prezent este un deficit de 8 500 locuri de cazare pentru detinuti. Am facut demersuri ca prin sumele allocate la bugetul pentru acest an sa putem rezolva mai multe probleme. Mergem pe abordarea de a crea locuri noi in penitenciare si in acest sens vom amenaja pavilioane noi in cadrul perimetrelor existente.

Intentionam a realiza lucruri noi si in ceea ce priveste alte aspecte: majorarea alocatiei de hrana (fiind de notorietate faptul ca in prezent pe detinut este alocata suma de 4 lei pe zi), resursa umana din sistemul penitenciar, care este insuficienta.

Remarc faptul ca din punct de vedere al conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la nivelul acestei regiuni lucrurile au fost mult peste asteptari, in situatia in care in anul 2016 au fost iesiri din sistemul penitenciar fara precedent”. Mentionând faptul ca nu vrea sa comenteze in nici un fel ordonanta de amnistie care se afla pe agenda Guvernului României, dr. Dan Halchin a prezentat si câteva cifre: numarul mediu al detinutilor este de 27 500, < > din sistemul penitenciar fiind de 40 000. In anul 2016 au fost incadrati in sistemul penitenciar 1100 de persoane, pentru alte 800 locuri de munca organizându-se concursuri in derulare.

Mentionam ca la intâlnirea organizata la Slanic Moldova au participat reprezentanti din conducerea penitenciarelor Iasi, Botosani, Vaslui, Bacau, Focsani si de la Penitenciarul Spital Târgu Ocna, din orasul de la poalele Magurii fiind prezente cadre ale Centrului Educativ si de la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare.