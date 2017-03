Editorial Întâi tăiem şi apoi măsurăm! de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un parlamentar băcăuan vine cu o iniţiativă care ar putea “dezgheţa” procedurile de elaborare a documentaţiilor tehnice obligatorii la eliberarea autorizaţiei de securitate la incendiu, prelungindu-se termenul până pe 31 iunie, perioadă de foc însă, deoarece prevederile legii în domeniu sunt extrem de restrictive, ceea ce nu-i rău deloc, având în vedere faptul că nerespectarea acestor norme pune în pericol viaţa oamenilor, aşa cum s-a întâmplat la Colectiv sau Bamboo, din Bucureşti, doar că ISU a luat măsuri drastice peste noapte, după un prim control, multe imobile fiind închise (a se vedea Luceafărul sau Casa de Cultură), personalul a fost disponibilizat, afacerile închise, pierderile la buget fiind de ordinul milioanelor de lei. A intrat în vigoare şi ordonanţa care interzice desfăşurarea activităţii în imobilele cu grad ridicat de risc la cutremur, astfel că, în Bacău, pe o stradă, toate afacerile au pus lacăt pe uşă, altele mai răsuflă până prin luna mai. Şi această hotărâre se discută la nivelul Guvernului, cel puţin aşa a promis viceprim ministrul Sevil Shhaideh, când a descălecat în Bacău. Care ar fi problema în cele două cazuri? Nu contestă nimeni măsurile, cel puţin noi nu o facem, însă ceva tot nu este în regulă. Şi în acest domeniu, a trebuit să se întâmple nenorocirea, pentru a se lua măsuri. Şi a doua observaţie, cum se întâmplă la români, întâi, la furie, s-a tăiat şi apoi s-a măsurat, doar că materialul nu mai era suficient. Dacă ne făceam treaba de la început şi nu închideam ochii atunci când trebuiau să fie deschişi cât cepele, nu ajungeam în această situaţie limită, unde mai pui că respectivele norme sunt în vigoare de foarte mulţi ani. Sunt sigur că nu vor fi suficiente cele trei luni de prelungire a termenului limită. În aceste condiţii, dăm şi aici o lege a prevenţiei, cu termen de aplicare nelimitat, altfel riscăm să închidem tot oraşul. 0 SHARES Share Tweet

