fostul acționar majoritar, Petrochemical Holding, a fost admis pe primul loc în lista creditorilor și s-ar putea depune un plan de reorganizare a activității Compania Petrochemical Holding GmbH a obținut, prin hotărâre a Tribunalului din Bacău, calitatea de creditor majoritar la societatea Rafo Onești, societate aflată în insolvență. Petrochemical Holdoing a fost acționarul majoritar al Rafo de la preluarea ei acum circa zece ani, dar a cedat pachetul de acțiuni mai multor companii, ultima fiind compania belgiană Result 4 You. Firma belgiană a contestat cererea formulată, dar instanța a respins contestația. Fostul acționar majoritar a solicitat tribunalului actualizarea tabelului preliminar de creanțe ale Rafo prin înscrierea sa în acest tabel în locul societății Result-4-You BVBA, în calitate de creditor garantat, cu suma de 286.903.997,28 de lei și în calitate de creditor chirografar cu suma de 15.426.593,80 de lei. „Clarificandu-se și acest aspect juridic – spune consilierul de imagine al Rafo, Ion Marian -, încă mai există posibilitatea ca până la termenul din septembrie și, prin extensie, până la scurgerea celor 12 luni din perioada de observație impusă de instanță (cu final în octombrie 2017) să fie depus un program de reorganizare la Tribunalului Bacau, respectiv la judecătorul sindic". Instalațiile rafinăriei oneștene – a precizat Ion Marian – se află în continuare în stare de conservare, cu toate activele aferente instalațiilor construite până în anul 1982 pentru o capacitate de prelucrare de 3,5 milioane de tone de petrol pe an, gata pentru a susține un program de modernizare-investiții și de repornire.

