Instanța dă undă verde închiderii magazinelor din Centrul Bacăului

Tribunalul Bacău a anulat, ieri, hotărârea Consiliului local care permitea funcționarea unităților comerciale din blocurile cu risc seismic de gradul unu din oraș.

Pe scurt povestea sună cam așa: o lege adoptata anul trecut interzicea orice activitate comercială în imobilele cu „bulina roșie”. În municipiul Bacău ar fi vorba de aproape toate blocurile cu patru etaje dintre Prefectură și Policlinica Veche, cu excepția unuia singur, care a fost consolidat.

Pentru a nu închide, totuși, atâtea afaceri, Consiliul local a propus la începutul anului o soluție: proprietarii magazinelor să se angajeze în scris că nu vor permite accesul a mai mult de 50 de persoane în același timp.

De ce? Pentru că Legea 282/2015 spune ca se interzice activitatea in spatiile aflate in blocurile cu bulina, spatii care implica aglomerari de persoane. Ce inseamna, insa, „aglomerarea de persoane”? Legea nu spune dar un alt act normativ, ordinul 27/N/1999 defineste incaperile cu aglomerari de persoane acelea in care se pot afla simultan cel putin 50 de oameni, fiecaruia revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4mp.

Prefectura a atacat, însă, în contencios hotărârea Consiliului local, după aproape șase luni de la adoptare, adică doar cu puțin timp înainte să expire intervalul de timp în care o putea face.

După mai multe amânări, Tribunalul a decis să admită acțiunea Prefecturii și să anuleze hotărârea CL Bacău.

Singura speranță – în afara unui recurs cu rezultat incert – este acum o ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică și care va completa actul normativ cu cele câteva definiții necesare.

Pentru că, oricăt ar părea de absurd, întreaga problema a fost generată de faptul că din legea care a decis închiderea spatiilor comerciale lipsește definiția care să spună câți oameni trebuie să fie înauntru pentru a fi declarat „aglomerat”. Consiliul local a luat definiția dintr-un act normativ referitor la prevenirea incendiilor, însa Prefecturii nu i-a plăcut. Noul act normativ care este pregătit de Guvern nu face decât să aplice exact aceeași definiție și în acest caz.