Instalare de prefect cu prezență record de Silvia Patrascanu Sala mare a Palatului Administrativ s-a dovedit neîncăpătoare, miercuri, la învestirea în funcție a noului prefect al județului, Maricica Luminița Coșa, ceea ce este o premieră pentru Bacău. Alături de prefectul Ioan Ghica, subprefectul Valentin Ivancea și toți angajații Prefecturii, la eveniment au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, vicepreședintele Marius Gheorghiță, viceprimarul Dragoș Ștefan, deputatul Constantin Avram, președintele ALDE Bacău, toți primarii și viceprimarii ALDE din județ, dar și primarii orașelor Tg. Ocna și Slănic Moldova, consilieri, inspectori șefi și directori de instituții publice. Cu toate că au fost aduse scaune suplimentare, vreo 30 de invitați au asistat în picioare la învestire. Am văzut și vreo zece buchete de flori. Ceremonia a fost condusă de Teodor Gheorghe, director general în cadrul MAI pentru relația cu Instituțiile Prefectului. El a citit hotărârile de guvern prin care, în baza Legii mobilității, Ioan Ghica a trecut din funcția de prefect în cea de inspector guvernamental, iar Maricica Luminița Coșa a fost numită în locul lui. A urmat citirea jurământului de credință și ropotele de aplauze ale invitaților. „Doi e mai mare decât unu" „Bun venit la conducerea Prefecturii, bun venit în rândul înalților funcționari publici și un mandat ușor", i-a urat Teodor Gheorghe noului prefect, exprimându-și convingerea că va respecta legea și va acționa în interesul cetățenilor. „Mă simt copleșită de emoție și vreau să mulțumesc Guvernului Grindeanu pentru încrederea acordată. Vă asigur că voi colabora bine cu toate instituțiile publice. Îmi doresc ca Instituția Prefectului să fie o instituție vie și să lucreze doar pentru folosul cetățeanului, pentru respectarea legilor, a Constituției și pentru aplicare programului guvernamental", a declarat Maricica Coșa. Ea a mărturisit că această zi înseamnă începtul unei noi etape a vieții sale și le-a mulțumit colegilor și colaboratorilor. A mai precizat că vrea ca împreună cu subprefectul, angajații Prefecturii, primarii și secretarii din județ să formeze o echipă și să lucreze ca o echipă. I-au urat succes Sorin Brașoveanu, președintele CJ, Dragoș Ștefan, viceprimarul Bacăului, și, bineînțeles, Constantin Avram, liderul județenei ALDE. Deputatul a apreciat că numărul tinerilor care intră în funcții administrative e tot mai mare și a sfătuit-o pe Maricica Coșa să aibă „o colaborare bună cu micul guvern din teritoriu", reprezentat de șefii deconcentratelor, să manifeste deschidere față de sindicate și i-a urat să aibă cât mai puține situații de urgență. Deputatul a insistat pe ideea bunei colaborări dintre prefect și subprefect, precizând în final că „în politică și în administrație, la fel ca în matematică, doi e întotdeauna mai mare decât unu."

