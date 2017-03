Top Story Înscrierile în clasa pregătitoare, pe ultima sută de metri - anul acesta s-au alocat peste 5.900 de locuri în întreg județul pentru clasele pregătitoare, iar dintre acestea 1.522 sunt numai în municipiul Bacău - în premieră, Primăria Bacău va moderniza 50 de astfel de clase, cu bani de la bugetul local - în unele școli, înscrierile sunt aproape finalizate, în altele, procesul este în plină desfășurare de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), numărul de clase pregătitoare propuse pe total județ este de 291, adică pentru 5.921 de elevi. Dintre acestea, 59 de clase, respectiv 1.522 de elevi, sunt în municipiul Bacău. Înscrierea se realizează în 125 de circumscripții școlare. „Pentru copiii care nu au vârsta prevăzută în metodologia de înscriere, respectiv 6 ani împliniți la 31 august 2017, au fost stabilite, cu avizul ISJ Bacău, Centre de evaluare psiho-somatică de către Centrul Județean de Resurse și Asistentă Educațională. În tot județul sunt 54 de astfel de centre, iar lista lor a fost publicată încă de la începutul perioadei de înscriere pe site-ul instituției noastre”, a explicat prof. Anca Egarmin, inspector școlar general adjunct la ISJ Bacău. Premieră locală: modernizare pe banii primăriei În municipiul Bacău, pentru prima oară de când funcționează acest tip de învățământ, primăria va aloca banii necesari pentru modernizarea a 50 de clase pregătitoare.

„Este un proiect pe care ni-l asumăm ca administrație locală. Vorbim de 1,5 milioane de lei. Am înaintat o adresă către școli să trimită, în funcție de planul de școlarizare, numărul de clase care sunt prinse în planul de școlarizare, pentru a vedea exact cum să distribuim banii, întrucât noi am mers pe un număr aproximativ la alocarea sumei. Vorbim de o utilare completă a acestor clase, cu mobilier adecvat, cu tot ce trebuie, iar unde este nevoie vom realiza inclusiv lucrări de renovare, igienizare și reparații. Acest proiect se adresează tuturor unităților de învățământ care au vor avea și clase pregătitoare.”

Dragoș Ștefan, viceprimar Bacău Mobilierul existent în școli nu va fi aruncat sau casat, ci va fi distribuit spre alte clase din învățământul primar, din aceeași școală. Dosare din zona de circumscripție școlară În această perioadă s-au înscris copiii aflați în zona de circumscripție a școlilor.

„Noi am avut aprobate trei clase și pentru toate avem deja înscrieri validate. Deja depășim numărul de locuri, probabil vom cere suplimentare de la Inspectoratul Școlar”, ne-a declarat prof. Florentina Vieru, director Școala Gimnazială „Ion Creangă”, care se află pe strada Tipografilor. Și în zona de sud a orașului, înscrierile merg bine. „Aveam 80 de copii recenzați și s-au înscris 81. Suntem exact pe trei clase, pentru că atât spațiu avem”, ne-a precizat și prof. Mariana Umbrărescu, director Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”. Procesul de înscriere în clasa pregătitoare, început la finele lunii trecute (27 februarie), se încheie mâine, 16 martie. O a doua etapă, pentru repartizarea în școli a copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă, va începe pe 23 martie. La „Spiru Haret”, procesul de înscriere este în plină desfășurare La Școala Gimnazială „Spiru Haret”, din centrul Bacăului, una dintre cele mai apreciate unități școlare, mai ales pentru rezultatele de excepție obținute cu elevii, înscrierile pentru clasa pregătitoare sunt în plină desfășurare. Și aici sunt aprobate în planul de școlarizare trei clase, dar încă mai sunt locuri. „La școala noastră se lucrează în echipă, cu predare integrată, trans și interdisciplinară, iar cele trei învățătoare care vor prelua clasele pregătitoare, respectiv Laura Țîrcă, Anca Gașpar și Luminița Bosînceanu, sunt cu studii superioare, grad I și titulare în școală, dar și cu rezultate foarte bune în concursurile și olimpiadele școlare.”

Prof. Gabriela Veliche, director adjunct Școala Gimnazială „Spiru Haret" Bacău Aici procesul instructiv-educativ satisface cerințele învățământului modern, european, se desfășoară și o plajă largă de activități extracuriculare, ce oferă copiilor, pe lângă o experiență de viață și dezvoltarea de competențe sociale, dar și de comunicare în limba română și chiar în limbi străine. Școala „Spiru Haret" dispune, de asemenea, și de clase dotate cu mobilier, aparatură și materiale didactice de actualitate, cu video-proiectoare, laptopuri, tablete și CD-uri, care sunt îmbinate cu metodele tradiționale de predare. Mai mult, orele de curs se defășoară numai dimineața, în intervalul de timp 8.00 – 12.00, iar la toate clasele primare este organizat și programul after school, cu învățatorul de la clasă.

