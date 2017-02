La sfârșitul acestei luni, Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău va organiza, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal, prima ediție a Cupei „Atletico Indoor” la fotbal pentru copii. Competiția care se va desfășura pe 25-26 februarie la Sala „Orizont” va avea două categorii de vârstă: 2008 și 2009. Termenul limită al înscrierilor este 22 de febrtuarie, până în prezent confirmând prezența mai multe grupări din țară: Locomotiv 1950 București, Sporting Bacău, Didi Iași, Aerostar și Sportul Onești. „Vor fi câte opt echipe participante la fiecare dintre cele două categorii de vârstă”, a precizat reprezentantul Atletico Junior Bacău, Gabriel Vârlan, care a adăugat: „Suntem un club care a luat naștere în urmă cu doar o lună, iar organizarea acestui turneu reprezintă o modalitate prin care putem să ne promovăm imaginea. Având în vedere că de-abia ne-am înființat, nu vom participa cu vreo echipă la turneu. Seria participărilor noastre va începe de la vară”. Primele trei echipe clasate la cele două categorii de vârstă ale „Atletico Indoor Cup” vor fi premiate, organizatorii urmând, totodată, să acorde distincții individuale celui mai bun portar, celui mai tehnic jucător și golgheterului turneului. 0 SHARES Share Tweet

