Electrizant. Este cuvântul in care s-ar putea sintetiza seara de joi, 8 decembrie, când la Bazinul Olimpic de Inot s-au adunat câteva sute de bacauani sub umbrela unui eveniment de marca: Swimathon 2016. Organizat fara cusur de catre Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, cea de-a IV-a editie Swimathon a reunit opt cauze pentru care s-au intrecut in bazin mai multe echipe. În cele trei editii de pâna acum, Swimathon a angrenat peste 3300 de participanti, 32 de ONG-uri, 321 de înotatori si 49 de echipe care au reusit sa strânga peste 280.000 lei.

Evenimentul a debutat cu evolutia copiilor de la CS Nautica Bacau care au facut o demonstratie de inot, iar sportivii de la CSM Bacau au executat sarituri in apa cu titlu demonstrativ. Inainte de startul Swimathon, pe marginea bazinului au evoluat si majoretele Colegiului National „Gheorghe Vranceanu” si Fanfara Teatrului de la Gâsteni.

Au urmat cursele inscrise de sustinatorii cauzelor din proiect, fiecare echipa alegând câte un caz si numarul de ture de parcurs in bazin. Astfel, pentru cazul YouthBank Bacau au concurat mai multe echipe. Prima dintre ele, o echipa mixta compusa din Teodora Balas, Dudu Timofte, Martin Benchea Joca, Ionut Dantis, Cristian Munteanu si Liliana Agache, si-au expus motivatia de a sustine acest proiect: „Credem in puterea tinerilor de a-si construi un viitor care sa ii reprezinte”.

„Am venit sa sustin cel mai tare program de voluntariat, am venit sa sustin YouthBank, pentru ca in acest program am crescut si m-am dezvoltat si de aceea ma simt datoare sa inot pentru ei. Le doresc la cât mai multi ani de YouthBank, cu cât mai multi copii dedicati, cu cât mai multi voluntari.”

Teodora Balas, sustinatoare a proiectului YouthBank

1 of 5

Acelasi caz a fost sustinut si de echipa de la ISSCO, compusa din Radu Ciobanu, Andrei Chirvasie, Stefan Girmacia, Alexandru Tomescu, Marius Nuca, Daniel Machedon si Gabriel Onet, care au sustinut urmatoarea motivatie : „Am inotat pentru YouthBank, pentru tinerii care astazi isi construiesc viitorul, ii dau un sens, investind in initiativele lor!”. Si echipa Barrier compusa din

Biatrice Ghergheluca, Alex Croitorul, Silviu Dobrea, Gabriel Ilies, Oana Ghinita si Cristian Timpu au sustinut cauza YouthBank Bacau.

Scoala Gimnaziala Nr. 10 Bacau a sustinut proiectul 10A (Atelierul performantei), prin care îsi propune sa amenajeze o sala de festivitati/ amfiteatru, cauza pentru care a facut valuri in bazin chiar o echipa a scolii, formata din elevi, fosti elevi, parinti si profesori, compusa din Ilie Theodor, Stefania Baicu, Darius Feldes, Mircea Savin, Ioana Popescu si Dana Rusu, si care au sustinut urmatoarea motivatie : „Ideea proiectului de a crea o sala noua în scoala pentru activitati extracurriculare ne-a adus impreuna sa inotam pentru ca aceasta idee sa devina, într-o zi, realitate”.

În Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni, terapia prin teatru a transformat vieti si a creat Teatrul Gâsteni. Actorii au dat un alt sens existentei lor, dar pentru a continua terapia si pentru a ne bucura în continuare cu originalitatea lor au nevoie sa se poata mobiliza, aduna pentru repetitii si deplasa catre salile de teatru din alte orase. Aceasta cauza a fost sustinuta in bazin de doua echipe, una compusa din Ciprian Cârstiuc, Ioan Cosa, Mihai Chihaia, Nicu Pascu, Stefan Ionescu si Tiberiu Gabor Bitere, toti actori, si o echipa reprezentativa a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in urmatoarea componenta: Ovidiu Hobu, Vasile Grecu, Vlad Popa, Florin Prisecaru si Ioan Juncu.

Proiectul „Conexiuni în sanatate” care îsi propune cresterea calitatii serviciului medical oferit pacientilor prin îmbunatatirea comunicarii personal medical-pacienti, a fost sustinut de echipa „Connect-S” formata din Mihai Galinescu, Adrian Popa, Cornel Cepariu, Gabriel Ursache, Mihaela Preda si Simona Axinte.

„Sunt aici sa sustin o cauza, Connect-S, prin care ne dorim colectarea de fonduri pentru a efectua niste cursuri de comunicare pentru personalul medical din sectia de chirurgie si ortopedie pediatrica, ATI pediatrie si blocul operator pediatrie. Sunt pentru a doua oara la Swimathon, pentru ca acest concept este unul foarte destept in sensul ca reuseste sa mobilizeze niste oameni care trebuie sa inteleaga locul lor in comunitate, sa inteleaga de fapt ca pot sa obtina ceea ce vor, numai sa se vrea cu adevarat.”

Mihai Galinescu, medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica, sustinator al proiectului „Connect-S”

PhysioKinesis-Recuperare Medicala, în colaborare cu Asociatia Nevazatorilor Bacau, a sustinut proiectul „ Lumineaza viata nevazatorilor”prin care isi propun sa organizeze cursuri de tehnician maseur pentru zece nevazatori bacauani. Cauza a fost sustinuta in bazin de o echipa formata din Adrian Indreas, Marian Dantis, Otilia Dantis, Alexandru Acsinte, Ioan Bogdan Juncu si Denis Blidariu, care au avut urmatoarea motivatie: „Am inotat pentru sansa nevazatorilor la o viata demna! Este felul nostru de a le spune ca noi ii vedem si ca nu sunt singuri”.

Asociatia „Inima Calda” vrea sa dezvolte si sa ofere, prin proiectul „Cantina sociala”, sprijin celor care au nevoie nu doar de o masa, ci si de cineva care sa le reaminteasca faptul ca întotdeauna mai este o sansa. Pentru aceasta cauza au facut ture in bazin Geanina Sârbu, Cristi Sârbu, Daniel Pascaru, Florin Michia, Dorel Mardare si Irinel Scutaru care au subliniat ca „dorim sa oferim celor care nu mai cred intr-un nou inceput, sansa de a o lua de la capat”.

Un grup de studenti de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, „Sea Lions” si-au propus îmbunatatirea domiciliului pentru facilitarea deplasarii unei tinere, ramasa paralizata dupa un accident de masina. Echipa sustinatoare a acestei cauze a fost compusa din Maxim Anton, Marian Bighiu, Sabina-Andreea Gînju, Diana-Cristina Milea, Gheorghe Spoiala si Razvan Vasiliu.

Asociatia Eminenta Pro-Vranceanu, cu spijinul Inner Wheel, îsi propune sa protezeze piciorul unui elev al Colegiului National ,,Gheorghe Vranceanu” Bacau. Pentru aceasta cauza, si-au dat mâma cluburile sportive CS Nautica, CSU Stiinta si CS Stiinta Municipal, trimitând in bazin o garnitura compusa din Alexandru Popa, Nicolae Alexandru Soare, Claudiu Bisca, Andrei Onofrei, Sebastian Ursachi si Malina Serban.

„Noi am participat cu colectivul nostru, demonstrativ, dar strângem si niste banuti pe care ii dam Fundatiei Comunitare, care la rândul ei ii repartizeaza spre cauzele inscrise la aceasta editie Swimathon. Acest eveniment este unul cu caracter umanitar prin care sunt ajutati diferiti oameni din comunitate, aflati in nevoi, iar noi, cei de la CS Nautica, suntem de fiecare data prezenti in astfel de cauze.”

Ovidiu Galeru, presedintele CS Nautica Bacau

Dicolo de toate, valurile de la Swimathon au fost la cote mari atât in apa, cât si in tribune. Insufletiti de galeriile de pe margina, inotatorii au incercat sa dea tot ce e mai buni din ei. Si au reusit, chiar daca unii au avut un parcurs la o cota ceva mai slabuta. Un lucru care, de altfel, nu a contat de loc. Fiecare dintre cei care au inotat, indiferent de cauza pentru care au facut-o, au avut numai de câstigat.

O balaceala buna si sanatoasa, fani in tribune, toate au contribuit la realizarea unui proiect ce aduce mai bine semenilor lor. Si cei din tribune au beneficiat de ceva special. Un spectacol pe cinste intre prieteni, momente amuzante si chiar au putut sustine si ei una din cele opt cauze cu donatii. S-a socializat, s-au legat prietenii si s-au facut glume fara suparare pe seama „burticilor” unor competitori sau pe marginea sorturilor de baie. Vacarmul creat de sustinatori a fost unul plin de fair-play, uneori taberele adverse fraternizând si sustinând toti concurentii, indiferent de cauza pe care o sustineau pe culoarul de inot.

Din pacate, tot ce e frumos si bun se termina repede, fapt resimtit de toti cei prezenti la Swimaton 2016, la final majoritatea sustinând ca deja asteapta cu nerabdare editia urmatoare. Cât despre aspectul financiar al acestui eveniment si despre sumele colectate pentru fiecare caz in parte este prematur sa vorbim, pentru ca, conform regulamentului: „Sumele completate în angajamentele de plata înregistrate online de catre sustinatori vor fi achite pâna la data de 20 decembrie 2016. Fondurile strânse pentru fiecare proiect vor fi directionate de Fundatia Comunitara Bacau catre organizatiile sau grupurile de initiativa care le-au înscris, pe baza unui contract de finantare nerambursabila. Finantarile vor fi acordate dupa încheierea procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat pentru fiecare caz.”

Cu toate ca toti participantii au fost câstigatori, intre ei s-au detasat echipa PhysioKinesis care s-a clasat pe locul I, Asociatia „Inima Calda” a fost pe locul secund, iar pe III a fost echipa Connect-S.