Sport Înot / Naționalele de Seniori, în Bacău de Dan Sion - Competițiile sportive de nivel național se vor înghesui în Bacău în luna martie. Astfel, nu mai puțin de trei reuniuni atletice vor fi găzduite de Sala de Atletism a municipiului între 4 și 26 martie, cea mai importantă fiind Finala Naționalelor de Juniori 2, programată pe data de 11 și 12 ale lunii respective. Mărțișorul va aduce în Bacău și Campionatul Național de înot pentru Seniori, Tineret și Junori. În ultima ședință, desfășurată în luna decembrie, Biroul Federal al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern a aprobat ca Naționalele de Seniori, Tineret și Juniori să aibă loc la Bazinul de Înot din Bacău, în perioada 22-26 martie. Competiția are o importanță sporită în condițiile în care va stabili limitele de participare la concursurile de obiectiv din acest an: Jocurile Balcanice, Campionatul Mondial de Seniori, Campionatul European de Juniori și FOTE 2017. La finalul lunii martie, la Bazinul băcăuan ar putea avea loc și Campionatul Național de Seniori și Juniori A+B la sărituri în apă, în acest caz, orașul nostru aflându-se în concurență cu Bucureștiul pentru rolul de gazdă.

