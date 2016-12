Sport Inot/ Concursul Tarilor Central Europene: Daniel Martin, sapte medalii pentru România de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Parcurs excelent al inotatorului bacauan Daniel Martin la Concursul Tarilor Europene pentru juniori incheiat ieri, in Slovacia, la Kosice. La competitia care a reunit 140 de sportivi din noua tari, inotatorul legitimat la SCM Bacau a cucerit nu mai putin de sapte medalii: trei de aur, una de argint si trei de bronz. Dani Martin s-a impus la 200 m spate, cu 2:01.17 min., la 100 m fluture (55.16) si 100 m spate (56.50), terminând al doilea cursa de 200 m fluture, cu timpul de 2:03.01. Sportivul pregatit de antrenorul Iulian Matei si-a completat bilantul cu trei medalii de bronz in probele de stafeta: 4×100 m mixt (alaturi de Mihai Micu, George Ratiu si George Stoica Constantin) cu 3:54.37, dupa Polonia si Ungaria, 4×200 m liber (alaturi de George Stoica-Constantin, Calin Pop si Andrei Marinescu) cu 7:55.15, dupa Ungaria si Polonia si la 4×100 m liber (alaturi de George Ratiu, Calin Pop si George Stoica- Constantin) cu 3:33.17, dupa Polonia si Ungaria. La Concursul Tarilor Central Europene, pe lânga Daniel Martin si Iulian Matei (foto), Bacaul a mai fost reprezentat de Ariana Dodita (SCM Bacau) ca inotatoare si de Silviu Salgau ca antrenor. In alta ordine de idei, Norbert Trandafir (CSSM Bacau) nu a depasit cadrul seriilor la Mondialele de Inot in bazin scurt de la Windsor (Canada). Sportivul antrenat de Ovidiu Galeru a terminat al 41-lea proba de 50 m liber cu un rezultat de 22.32) si al 43-lea proba de 50 m fluture (24.37). 1 SHARES Share Tweet

