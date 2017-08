După ce a reușit calificarea în finala probei de 100m spate la cea de-a VI-a ediție a Campionatului Mondial de Înot pentru Juniori (14-18 ani) de la Indianapolis -SUA, Daniel Martin, sportiv legitimat la SCM Bacău, a avut o prestație de excepție în ultimul act, concretizată cu o medalie de bronz cu timpul 54,55. Daniel Martin, pregătit de antrenorul Iulian Matei, va mai participa și la probele de 50 și 200m spate. 18 SHARES Share Tweet

