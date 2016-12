Actualitate “Ingerii in uniforme rosii” au fost premiati la Gala Crucii Rosii * Clubul “Aerostar” a gazduit luni seara Gala Crucii Rosii Bacau * gazdele si invitatii au parcurs impreuna cele mai importante moment ale activitatii Crucii Rosii din anul 2016 * cei mai activi si dedicati voluntari au primit diploma de recunostinta de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Evenimentul a reunit personalitati ale comunitatii locale si s-a desfasurat intr-un cadru festiv, la Clubul Aerostar. Gazda manifestarii a fost lt.col. (r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Rosie Bacau, care i-a asemuit pe volutari cu niste ingeri in uniforme rosii. Fiecare premiu dat pe subfiliale si filiale a avut câte trei nominalizati. Premiul pentru voluntarul Anului subfiliala Comanesti a fost câstigat de Emanuel Budaca, din Moinesti a iesit câstigatoare Carmen Albu, iar din Onesti a fost desemnata câstigatoare Catalina Beldea. Cei mai buni dintre cei buni au luptat si ei pentru un titlu de recunostinta. La sectiunea social a fost desemnata câstigatoare Anca Elena Chirtes, la sectiunea igiena dentara s-a evidentiat Tiberiu Tâmpu, la sectiunea tineret a iesit in fata Ioana Maris, la sectiunea Educatie si Sanatate a fost ales Alexandru Ionut Casaneanu, iar la sectiunea „Cel mai activ voluntar debutant” a fost votat Damian Craciun. Premiul cel mare pentru Voluntarul Anului a fost adjudecat de Andreea Ioana Buculei, iar premiul pentru excelenta i-a fost inmânat lui Liviu Leru, in semn de recunostinta pentru organizarea taberei de pregatire si interventie in caz de dezastre – Comanesti, Galion, editia 2016. Vom reveni cu detalii. 2 SHARES Share Tweet