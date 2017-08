Basarabenii din Dubăsarii Vechi și băcăuanii din Săucești au marcat astăzi înfrățirea comunelor de pe cele două maluri ale Prutului. Oficialii din cele două comune s-au întlnit astăzi la Săucești, unde în prezența președintelui Consiliului Județean Bacau, domnul Sorin Brașoveanu și a domnului subprefect Valentin Ivancea, a fost semnat acordul de înfrățire dintre cele doua comune. „Este un moment important in istoria actuala a comunei pentru ca vorbim despre un acord de parteneriat si colaborare pe multiple planuri -economic, social si cultural” a declarat presedintele Sorin Brasoveanu. „Așadar, iată cum, astăzi, dumneavoastră , domnilor primari ai cimunelor Săucești si Dubasarii Vechi faceti ca intentia de ieri sa devina fapta astazi, deschizind o noua poarta catre Uniunea Europeana. Astfel administratia licala din Saucesti cat si administratia locala din Dubasarii Vechii dovedeste astfel un real interes pentru dezvoltarea comunitatilor pe care le conduc” a precizat subrefectl judetului Bacau, Valentin Ivancea. Delegatia din Dubasarii Vechi a fost condusă de primarul Vitali Casian, din care au facut parte reprezentanți ai primariei și consilieri locali. „Acordul de infratire cu comuna Săucești este un moment unic pentru noi și a fost posibil datorită a doi oameni inimoși, domnului Brega – fost vicepremier al guvernului Moldovei și domnului Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacau. Drumul este abia la inceput, ne dorim pe viitor sa avem o stransa colaborare. Ideea de infratire nu vrem sa fie o chestie de fatada. Ne-am bucura sa gasim teme comune pe invatamant, copiii din scolile noastre sa aiba proiecte comune” a precizat Vitali Casian, primarul din Dubăsarii Vechi. 1 of 8 20 SHARES Share Tweet

