Informare meteo: averse torențiale, vijelii și grindină în întreaga țară, de marți după-amiază de Desteptarea - Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o informare de instabilitate atmosferică moderată, valabilă până miercuri dimineață la nivelul întregii țări. Potrivit meteorologilor, în intervalul 6 iunie, ora 16:00 — 7 iunie, ora 9:00, în vestul și nord-vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, în special în după-amiaza zilei de marți (6 iunie) și în a doua parte a nopții de marți spre miercuri (6/7 iunie), vor fi intervale în care instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Se vor înregistra, astfel, cantități de apă care, în intervale scurte de timp, vor depăși local 15 — 20 l/mp și izolat 35 l/mp. Începând din a doua parte a zilei de miercuri (7 iunie) și până în prima parte a nopții de joi spre vineri (8/9 iunie), instabilitatea atmosferică va fi accentuată în zonele de munte și în regiunile sudice, estice și centrale. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM ar putea actualiza informarea emisă marți. AGERPRES

