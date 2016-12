Actualitate Informare de ninsori, viscol si ger la nivelul întregii tari, începând de luni dupa-amiaza de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de intensificari ale vântului, ninsori viscolite, mai ales la munte, si racire accentuata a vremii, valabila la nivelul întregii tari, începând de la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 decembrie, ora 16:00 — 13 decembrie, ora 14:00, temporar vor fi precipitații îndeosebi în centrul, sudul și estul țării, la început mixte, apoi mai ales sub formă de ninsoare, iar la munte va ninge. Local, se va depune strat de zăpadă, mai consistent în zona montană. De asemenea, vor fi intervale de timp în care vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor.

În același timp, la munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 80 — 90 km/h și va fi viscol. În Moldova, Dobrogea și Muntenia (inclusiv în zona Municipiului București), local, vântul va depăși la rafală 50 — 60 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Vremea se va răci accentuat, vor predomina temperaturile negative, iar în noaptea de marți spre miercuri (13/14 decembrie) va fi ger (temperaturi minime sub—10 grade) în nordul, nord-estul, centrul țării, local în sud și pe arii mai restrânse în rest.

În funcție de evoluția meteorologică, ANM a anunțat că va actualiza informarea meteorologică. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.