Inelul lui Rumburak

In vremea copilariei mele, la televizor rula un serial cehoslovac numit “Arabela” si toti eram fascinati de inelul unuia dintre personaje, Rumburak, inel pe care daca-l rasuceai, iti indeplinea orice dorinta. Era frumos, dar era doar o poveste.

Astazi, insa, ma izbesc in fiecare zi de atitudinea unor concetateni care au impresia ca este de ajuns sa-si spuna dorinta, si intreg Universul se va pune in miscare pentru a i-o indeplini. Culmea este ca, dupa ce dorinta nu ii este indeplinita de autoritati, din motive ce tin de factori incontrolabili, cetateanul se revolta: „este indmisibil sa se intâmple asa, de ce platesc eu taxe, eu vreau sa fie construita o scara pâna la Luna in 24 de ore!”.

Bine, exagerez putin, insa cam aceasta este atitudinea. Cel mai bun exemplu este cel cu deszapezirea drumurilor pe timpul furtunilor de zapada. In toata lumea, atunci când ninge in draci si vântul spulbera zapada, circulatia auto pe autostrazi si pe drumuri se opreste. Pentru ca este imposibil sa curati zapada de pe sosea in timp ce ninge iar vântul o aduce inapoi. La noi, nu! La noi cetateanul e revoltat ca autoritatile sunt prinse nepregatite si nu curata drumul pentru ca el are treaba sa mearga in vizita la socri.

Ati prins ideea: cetateanul vrea ca o autoritate sa execute o misiune imposibila sau a carei realizare depinde de numerosi factori care nu pot fi controlati. Aparentul succes tehnologic al umanitatii da impresia ca se poate face orice, ca exista aplicatii ca pentru telefon care, odata pornite, pot sa indeplineasca dorintele cele mai dificile.

Confuzia porneste de la dualitatea lumii in care traim: jumatate in lumea reala, jumatate in lumea imaginara plasmuita de tehnologia cu care ne-am inconjurat. Credem ca putem face orice pentru ca in lumea virtuala a jocurilor pe computer putem construi in câteva clipe o fortareata. Sistemul educational a fost cenzurat de diferite institutii care si-au impus propria conceptie despre lume si astfel am ajuns sa credem ca soarele se invârte in jurul Pamântului sau ca Pamântul e plat.