Poliţiştii l-au prins pe bărbatul care, vineri dimineaţă, a acostat o elevă de la Şcoala „A.I Cuza" Bacău şi a încercat să-i dea 50 de lei ca să meargă cu el la Bucureşti. Este vorba despre un recidivist, în vârstă de 42 de ani, din comuna Tamaşi, şi a fost prins sâmbătă seara, în municipiul Bacău, în timp ce acostase o adolescentă de 17 ani, căreia, prin ameninţare cu acte de violenţă, i-ar fi cerut să întreţină raporturi sexuale cu el. „Poliţiştii au reţinut bărbatul de 42 de ani pentru 24 de ore. Din verificări s-a stabilit că bărbatul este aceeaşi persoană care a abordat o minoră de 9 ani, în data de 13 octombrie, în apropierea unei unităţi de învăţământ din Bacău şi în continuare se efectuează cercetări", a declareat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Individul va fi prezentat Parchetului cu propuneri legale. Acesta este recidivist, după ce a mai executat o pedeapsă de 9 ani pentru infracţiunea de viol, fiind eliberat în 2015. Reamintim că incidentul de vineri dimineaţă s-a petrecut la câţiva paşi de şcoală şi de Secţia 2 Poliţie. Copila a refuzat orice dialog cu el, fiind educată de părinţi să nu stea de vorbă cu necunoscuţi, s-a smuls din mâna lui şi a fugit speriată în clasă unde i-a povestit învăţătoarei tot ce s-a întâmplat. Conducerea şcolii a anunţat poliţia.

