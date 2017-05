Social Individul acuzat că şi-a violat copilul de un an şi două luni a fost reţinut de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva bărbatului de 26 de ani, din cartierul Izvoare, municipiul Bacău, care este acuzat că şi-a violat băieţelul în vârstă de un an şi două luni. „Fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, profitând de faptul că se afla singur acasă şi de starea vădită de vulnerabilitate datorată vârstei persoanei vătămate, a întreţinut raport sexual anal cu fiul său, în vârstă de un an şi două luni”, se arată în comunicatul procurorilor. Suspectul a fost reţinut, iar în această dimineaţă a fost audiat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, după care anchetatorii au înaintat la instanţa de judecată propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile pentru infracţiunea de viol. 22 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.