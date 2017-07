Multimedia Incredibil: o haită de câini a atacat o capră pe malul Bistriței de Desteptarea -

Șase câini maidanezi au atacat, astăzi, o capră pe malul stâng al Bistriței, în dreptul Insulei de Agrement. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11.20 și a fost filmat de un băcăuan care se plimba prin zonă. Video: Dragoș Bora. 39 SHARES Share Tweet