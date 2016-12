Incidentul italian

Votul majoritar impotriva reformelor propuse de premierul Italiei reprezinta un afront destul de greu de inghitit de Berlin. Propunerile premierului Renzi erau, pâna la urma, suflate de Germania, tara care s-a erijat, dupa cum stim, in rolul de conducator al Europei. In paranteza sa notam ca una dintre propunerile de reforma era reducerea numarului de parlamentari, merita semnalat faptul ca italienii au votat impotriva.

De ce este important acest vot? Italia se confrunta cu o criza a sistemului bancar. Ca sa salveze bancile, Guvernul ar trebui sa injecteze miliarde de euro in bancile cu probleme; or, o asemenea solutie este nu doar descurajata de Berlin, dar si interzisa explicit. Germania nu a permis nici Greciei si a anuntat ca nu va permite din Italiei sa-si salveze sistemul bancar, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la o noua criza in zona euro.

Interesant este si ceea ce se intâmpla in Grecia, unde trimisii Germaniei fac presiuni imense pentru ca tara sa adopte noi “reforme” si noi privatizari. In vreme ce Berlinul incearca sa forteze Atena sa apese pedala austeritatii, FMI, care a fost invitat de nemti sa faca presiuni la rândul sau, cere mai inainte de toate o reducere semnificativa a datoriei grecesti.

Revenind la Italia, votul impotriva asa-ziselor reforme ale lui Renzi este considerat un vot impotriva politicilor europene sustinute de Germania. Este clar faptul ca exista o diferenta tot mai mare intre ceea ce vrea Bruxelles-ul si ceea ce vor tarile UE si ca vina apartine Germaniei care incearca sa controleze prin mecanisme economice tarile europene. Revolta britanica, cea greceasca si acum cea a italienilor sunt semnale ca este nevoie de o reforma a relatiilor dintre statele UE mai degraba decât a statelor care compun Uniunea. Ani la rând, de exemplu, Germania si-a permis sa nu respecte cotele de exporturi alocate, ceea ce a insemnat ca produsele sale au inlocuit produsele altor tari UE generând somaj. Dar nimeni nu a avut curaj sa se atinga de Germania in vreme ce Germania cere pedepsirea imediata a tarilor care nu pot sa respecte indicatorii economici impusi, cum ar fi deficitul bugetar, de exemplu.

Momentan, România are alte preocupari; noi ne multumim sa pupam mâna trimisilor UE si sa promitem ca nu vom face altfel decât ne spun ei. Insa, la nivelul Uniunii, acumularea tensiunilor se transfera in zona electorala. De aceea, a avut loc Brexit-ul, de aceea Marie le Pen creste in sondaje iar Miscarea Cinci Stele din Italia ar putea ajunge la guvernare.