Închisoare pentru individul care a agresat sexual un bătrân de 94 de ani

Judecătoria Bacău l-a condamnat recent pe individul de 40 de ani care, în vara anului trecut, a intrat în casa unui veteran de război, în vârstă de 94 de ani, dintr-o localitate din aproprierea municipiului Bacău, şi l-a supus la pervesiuni sexuale. Făptaşul a primit o pedeapsă de 2 ani şi 5 luni de închisoare cu executare, dar sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

În urmă cu câţiva ani, el a mai violat un bătrân de 77 de ani şi a fost atunci condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. La scurt timp după ce a ieşit din puşcărie a intrat în locuinţa localnicului de 94 de ani şi l-a agresat sexual. Victima i-a povestit a doua zi unei nepoate ce a păţit şi aceasta a anunţat imediat Poliţia.

„Era într-o stare jalnică. Prima dată nu am crezut, că era greu să crezi că i se poate întâmpla asta unui bătrân de 94 de ani. Am văzut că era muşcat de falcă, strâns de gât şi atunci am venit la el acasă şi am sunat la Poliţie”, spunea atunci nepoata nonagenarului. Suspectul a recunoscut că l-a batjocorit şi a fost încătuşat.

Pe toată perioada procesului, el a fost arestat preventiv, dar a contestat la tribunal fiecare prelungire a mandatului.