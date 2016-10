Inchisoare cu suspendare pentru hotii care au furat sare din Salina Tg. Ocna

Curtea de Apel Bacău a condamnat, zilele trecute, trei persoane la inchisoare cu suspendare, intr-un caz referitor la furtul a opt tone de sare de la Salina Tg. Ocna.

Doi paznici de la Salina au primit cate doi ani si cinci luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și complicitate la furt calificat, in vreme ce autorul furtului a primit o pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și furt calificat.

Hotărârea este definitivă.

În fapt, în noaptea de 15/16.02.2016, un cetatean, ajutat de alte 4 persoane, a sustras circa 8 tone de sare bulgări din Salina Târgu Ocna.

Furtul a fost comis după ce, în prealabil, persoana respectiva a inmanat suma de 800 lei unui agent pază, care asigura paza bunurilor Salinei Târgu Ocna, suma urmând a fi împărțită cu doi colegi de schimb.

Capul operatiunii a fost prins în flagrant la părăsirea perimetrului Salinei Târgu Ocna de către lucrători de poliție din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna.