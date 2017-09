Vineri seara, într-o frumoasă atmosferă de început de toamnă, în Piaţa Tricolorului din Bacău, cu participarea a numeroşi băcăuani, mulţi dintre ei armeni trăitori în acest oraş, s-a dat startul Festivalului filmului, muzicii şi teatrului armenesc „Hayastan”, ediţia a V-a, organizat de Sucursala Bacău a Uniunii Armenilor, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Bacău. Este pentru prima dată când această manifestare are loc în aer liber, oferind astfel posibilitatea ca băcăuanii să cunoască şi să vadă cât mai multe aspecte din viaţa, cultura şi tradiţiile acestei etnii. În piaţeta din faţa Casei de Cultură au fost amenajate mai multe standuri cu obiecte specifice culturii armeneşti, aduse aici de armenii din alte oraşe, Dumbrăveni, Constanţa, Cluj, Baia Mare, Botoşani, Iaşi, Bucureşti, Piteşti şi Roman. De asemenea, în acelaşi spaţiu au fost organizate expoziţii de fotografiei, cu imagini extraordinare din diferite locuri istorice ale Armeniei. Pe mai multe panouri sunt expuse fotografii şi texte cu mari personalităţi ale culturii armene din întreaga lume şi din România, care şi-au adus şi îşi aduc contribuţia la progresul ştiinţei, culturii, tehnologiei şi sportului mondial. “Ne-am gândit să oferim băcăuanilor trei zile de sărbătoare, de teatru, film şi muzică, de voie bună, manifestări complexe desfăşurate sub egida Uniunii Armenilor din România, Sucursala Bacău. Am invitat, de asemenea, la această importantă sărbătoare, şi au răspuns cu drag, conaţionalii noştri din mai multe localităţi din ţară, acolo unde trăiesc, zidesc şi crează, de sute de ani, armeni, de aceea ţin să le mulţumesc foarte mult. Ne-am bucurat că festivalul nostru a fost inclus în generosul proiect “Bacău, Capitala Tineretului din România. Colorează-ţi generaţia”. Am invitat la festival solişti şi formaţii de muzică armenească, formaţii de dansuri tradiţionale, regizori şi actori ai scenei şi filmului armenesc. Pentru copii avem ateliere speciale de caligrafie, de desene, spectacole de teatru şi expoziţii. Pentru prima dată, la festivalul nostru va fi reînviată tradiţia sărbătorii tradiţionale a Vartavarului, iubit mai ales de tineri, cunoscut ca «bătaia cu apă». Avem şi o invitată de onoare, cunoscuta şi îndrăgita solistă de muzică uşoară Corina Chiriac, armeancă de-a noastră, lucru mai puţin cunoscut de băcăuani. Urez tuturor să fie alături şi să se bucure împreună cu noi”, ne-a declarat Vasile Agop, preşedinte al Sucursalei Bacău a Uniunii Armenilor. La ora 19.00, pe scena din faţa Prefecturii a evoluat una dintre cele mai cunoscute formaţii de muzică armenească, condusă de celebrul interpret la Duduk, instrument unic, specific folclorului armenesc, Cosmin Rafael Bălean, care a încântat şi captivat publicul, mai bine de o oră. De la ora 20.00, au fost proiectate două filme documentare “City Tour” şi “Noravank”, iar de la ora 21.30, cei prezenţi, armeni, români, germani, italieni au urmărit meciul de fotbal dintre “naţionalele” României şi Armeniei. 1 of 30 A doua zi a festivalului, sâmbătă, 2 septembrie, au loc spectacole de teatru şi ateliere pentru copii, , de la ora 14.00 urmează tradiţionala „bătaie cu apă”, dansuri populare, la ora 18.00, Trupa RAMPA susţine spectacolul de teatru „Staipelochian”, iar de la ora 19.00, recitalul extraordinar susţinut de îndrăgita solistă Corina Chiriac. De la ora 20.00, filmul artistic „Procesiunea”. Duminică, 3 septembrie, ora 10.00 – Teatru pentru copii, 11.00 – Atelier pentru copii; 17.30 – dansuri armeneşti; 18.30 – teatru, Trupa Kevorkian: “În largul mării”; 20.00 – Filme scurt-metraj: Legătura de leuştean, Când moartea întârzie să apară, Împăcare- Împăcare, Meditaţii, Poc trosk şi-un Tort cu frişcă, Brigada neagră. 0 SHARES Share Tweet

