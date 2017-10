– este vorba despre o lege care a intrat în vigoare joi, 19 octombrie, şi care prevede eliberarea mai devreme a deţinuţilor care au executat pedeapsa în condiţii necorespunzătoare În prima zi în care a intrat în vigoare Legea 169/2017 privind recursul compensatoriu, respectiv joi, 19 octombrie, pe porţile penitenciarelor din ţară au ieşit peste 500 de deţinuţi. Aceştia au fost eliberaţi mai devreme, pe motiv că ar fi executat pedepsele în condiţii necorespunzătoare. Plecări au fost şi din Penitenciarul Bacău. „Ieri (n.r.- joi), au fost puşi în libertate din Penitenciarul Bacău doi deţinuţi, prin adăugarea beneficiului compensatoriu”, a declarat scms. Mădălina Mătăsaru, purtător de cuvânt la Penitenciarul Bacău. La 30 de zile de pedeapsă, reducerea este de şase zile considerate efectiv executate şi aşa au plecat acasă sute de deţinuţi, dar vor urma mulţi alţii care vor beneficia şi ei de aceleaşi prevederi, prin solicitarea liberării condiţionate. Într-o conferinţă de presă susţinută vineri, ministrul Justiţiei a anunţat că peste 3.300 de deţinuţi din întreaga ţară şi-au dobândit vocaţia pentru liberarea condiţionată, pentru că se consideră că au executat mai mult din pedeapsă, prin aplicarea acelei reduceri de şase zile la 30 de zile petrecute în spatele gratiilor. De la Penitenciarul Bacău, 59 de deţinuţi au dobândit acest drept de a cere liberarea condiţionată. Dosarele lor vor fi analizate de o comisie. Sindicaliştii din penitenciare s-au arătat însă nemulţumiţi de modul în care a fost pusă în aplicare această lege. „În lipsa unui regulament de aplicare, legea este aplicată pe răspunderea directorilor de penitenciare care, împreună cu specialiştii din penitenciare implicaţi în acest proces, îşi asumă practic riscul unor liberări eronate pentru a evita detenţia ilegală. N-ar fi fost nevoie, dacă ministrul Justiţiei ar fi organizat corespunzător aplicarea acestei legi şi dacă acesta n-ar fi întârziat, până în ultima clipă, cu aprobarea unor ordine. În perioada următoare, alţi peste 1.000 de deţinuţi vor fi analizati, în plus, în comisiile de liberare condiţionată. Ceea ce înseamna că, pentru o vreme măcar, vor fi mai puţini deţinuţi în penitenciare, chiar dacă asta nu rezolvă problema condiţiilor precare, în lipsa unor investiţii”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 57 SHARES Share Tweet loading...

