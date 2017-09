Multimedia A început demolarea OZN-ului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri seră a început demolarea fântânii arteziene din sensul giratoriu de la Colegiul Economic, din Bacau, lucrare cunoscuta și sub numele de OZN. Amenajarea sensului giratoriu a costat, la vremea sa, 452.869 de lei iar proiectarea, inca 70.000 de lei. După o seama de accidente si dupa ce autoritatile in domeniu au recomandat ca fantana sa fie demolata pentru ca soferii sa aiba vizibilitate in ingersectie, munjiciplaitatea a decis sa o dea jos. 1 of 8 FOTO: Nicu Chiriac 155 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.