Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bacău, varianta de rezervă, va intra în lucru în scurt timp și, după finalizare, va scuti populația de neplăcerile cauzate de avariile majore de pe aducțiunea de la Valea Uzului, cum a fost cea de acum câteva zile. Practic, se va realiza conducta care face legătura între fronturile de captare din Gherăiești și rezervoarele de la Barați, de unde apa va ajunge în oraș. O mare parte din această conductă există deja, însă mai trebuiesc realizate trei tronsoane, abandonate în anii din urmă. Un astfel de tronson este în zona Căii Moinești și, după ce a fost lăsat de izbeliște de firma care se angajase să îl facă, a fost preluat de Primăria Bacău. „În luna august 2016, la precedenta avarie, am preluat tronsonul și am solicitat reproiectarea. Cred că în ultimele luni, Primăria s-a mișcat mult mai bine decât Compania de Apă. Pe 15 februarie se organizează licitația de atribuire a lucrărilor, după care se trece la execuție. Termenul de finalizare este de trei luni de la începerea lucrărilor, astfel că estimăm că în luna iulie ar trebui să fie gata”, a declarat primarul Cosmin Necula, într-o conferință de presă organizată ieri. Alte două tronsoane, de pe strada Frunzei și Digu Bîrnat, au ca termen de obținere a avizelor data de 25 ianuarie, după care urmează realizarea studiului de fezabilitate, iar în aprilie se va organiza licitația. Execuția este programată să dureze 5-6 luni, astfel că până la finele anului, conducta ar putea fi pe deplin funcțională. Costurile pentru toate lucrările sunt estimate la circa 2,5 milioane de lei. Primarul s-a referit și la starea generală a infrastructurii orașului, așa cum a constatat-o în lunile din urmă: „Rețelele de apă sunt praf, rețelele de termie sunt praf, iluminatul public este praf, hidranții sunt praf și de aceea am luat și amendă de la ISU. Timp de 12 ani am tot pus pavele, dar este timpul să intrăm cu lucrările în subteran. Începem să reconstruim orașul”, a spus primarul.

Acesta a mai spus că pe rețelele gestionate de Compania de Apă în municipiul Bacău au loc în jur de 1000 de avarii anual, iar pe aducțiunea de la Uz au fost 10 avarii majore în ultimii cinci ani. Pentru remedierea acestora, CRAB a alocat anul trecut 300.000 de euro. Zilele acestea, Compania de Apă va organiza concurs pentru un nou director, după demiterea lui Răzvan Găină, anul trecut. „De la noul director aștept să regândească rețelele de apă din municipiu. Să nu uităm că municipiul Bacău este principalul contributor la bugetul CRAB și de aceea vreau să fie și principalul beneficiar. Dacă însă lucrurile la Companie vor merge la fel ca acum, Primăria Bacău este dispusă să preia proiectarea și execuția pentru refacerea rețelei de apă”, a spus primarul, care a mai precizat că toată apa îmbuteliată distribuită populației în zilele avariei trebuie achitată de CRAB. „Pierderile pe rețelele de apă ale CRAB sunt, în medie pe oraș, de circa 60%. În cartierul Șerbănești, pierderile ajung și la 90%, iar toate acestea le plătim din buzunarele noastre”

