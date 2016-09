Incepe procesul pe fond in dosarul fostului viceprimar Mihai Sustac

PROMO



Judecatoria Bacau a constatat legalitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecata fostul viceprimar al municipiului Bacau, Mihai Sustac, si a dispus inceperea judecatii.

Procesul pe fond va incepe insa de-abia dupa ce Tribunalul va judeca, pe 25 octombrie, contestatia facuta de Sustac. Ancheta in cazul acestuia s-a finalizat in mai 2016, când a fost trimis in judecata pentru conflict de interese în forma continuata. Sustac este acuzat ca, in perioada când era consilier local, ar fi avizat si votat pentru acordarea unei finantari catre o asociatie infiintata de sotia si fratele sau.

“In calitate de consilier în cadrul Consiliului Local Bacau si presedinte al Comisiei nr. 4, la data de 9 iunie 2009, a avizat proiectul de hotarâre si, ulterior, la data de 10 iunie 2009, a votat Hotarârea nr. 177/2009 pentru aprobarea listei finale a sesiunii de selectie a proiectelor care au primit finantari nerambursabile de la bugetul local al U.A.T. Bacau pentru activitati nonprofit de interes local în baza Legii nr. 350/2005, Asociatia M. Bacau – având ca membri fondatori pe sotia si fratele sau – fiind beneficiara sumei de 15.000 lei pentru un proiect fictiv intitulat «Sanatate si prietenie prin sport», din care a fost accesata în mod fraudulos suma de 10.800 lei”, se arata in rechizitoriu.