S-a topit zăpada, apar gropile. Un proces cu care ne-am obişnuit în ultimii ani. Gerurile crunte, materialele antiderapante folosite intensiv îşi pun amprenta asupra asfaltului care a cedat în unele locuri, formându-se cratere şi gropi de mici sau mari dimensiuni pe toate arterele oraşului, atât pe cele mari, cât şi pe cele mici, la fel cum au apărut şi pe străzi recent asfaltate, dar şi pe altele care n-au văzut asfalt de multă vreme. „Vom începe plombarea cu mixtură asfaltică, la rece. Vom avea şi un contract de asfaltare, plombare temporară, cum am făcut şi anul trecut. Deocamdată, procedura de achiziţie nu este finalizată”, a declarat viceprimarul Constantin Scripăţ. Plombarea se va face în funcţie de urgenţe, dar şi de solicitările punctuale. Probabil pentru personal se va face apel la Direcţia de Servicii Publice, asta şi pentru că la Serviciul Drumuri a mai rămas doar directorul, o parte din personal fiind transferat la noua societate de Servicii Publice. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.