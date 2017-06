Incepe Hramul Bacaului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Hramul Bacaului va debuta anul acesta vineri, 24 iunie si, ca de obicei, ii va celebra, cel putin cu numele, pe Sfintii Petru si Pavel, patronii orasului Bacaul. Manifestarile vor dura mai mult de o saptamâna, pâna duminica, 3 iulie si vor include diverse concerte, târg de traditii si nelipsitele gratare sau dozatoare de bere. Vineri, pe scena festivalului vor urca DJ Cip Events, Ansamblurile folclorice Zdrabuleanca (Cleja), Brâuletul (Filipeni), Hora Siretul (Saucesti), Formatia Florin Blaj, Lorena Muntenas, Ana Maria Lacatus. Programul de sâmbata debuteaza cu un program folcloric sustinut de Maria Tataru, George Cojocarescu, Ansamblul folcloric “Plaiuri bacauane”, Vasilica Tataru, Stefania Patru. Capul de afis sunt Lorena si Anna Lesko. Duminica vor evolua Scoala Stelutelor, Scoala de Muzica, Ansamblul “Moinesteanca”, Roxana Caruntu, Grupul Hyperionii, Formatia “Chitaru Band”, Maria Salaru, Oltita Todârca si Nicu Chirita, Formatia Cristian Tanase, Margareta Clipa, Radu Ile si Laura. Vom reveni cu amanunte despre programul celorlalte zile. 697 SHARES Share Tweet

