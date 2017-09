Curtea Așezământului Social-Filantropic „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja-Oituz va fi, sâmbătă, 16 septembrie, foarte animată, pentru că acolo se va organiza cea de a 13-a ediție a Festivalului Plăcintelor, organizat de Filiala Bacău a Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC). La festival sunt deja anunțați 13 concurenți, care vor prezenta plăcinte după rețete practicate în zonele din care provin. Președinta ANTREC Bacău, Beatrix (Betty) Grigoraș, ne-a declarat că sunt invitați participanți din filialele Bacău, Covasna, Harghita, Alba, Iași, Vrancea și Neamț ale Asociației Naționale. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Primăria Oituz și cu Parohia ortodoxă din localitate, care se îngrijește și de Așezământul Social-Filantropic. O susținere morală vine și din partea reprezentanței Ministerului Turismului în zona noastră.

„La Festival – a precizat Betty Grigoraș – a fost invitat și un fost ambasador al Marii Britanii în România, cu care noi am înființat în 1992 Centrul Britanic din Bacău”. Sunt, însă, așteptați și Gabriel Zamfir, președintele ANTREC în exercițiu, și dr. Maria Stoian – președinta de onoare a Asociației. Festivalul începe la ora 11,00 și se termină la ora 15,00. Pe lângă Concursul preparării plăcintelor, participanții se vor delecta și cu un program artistic prezentat de formații de muzică și dansuri populare, dar și cu alte preparate culinare aduse de reprezentanții filialelor ANTREC. „Evenimentul – am mai aflat de la Betty Grigoraș – prilejuiește și o reuniune a președinților filialelor ANTREC din țară și a conducerii Asociației Naționale, în care sa va discuta pe tema noii Legi a Turismului, pentru a face și noi propuneri în acest sens, pentru că se pare că chiar vor fi unele schimbări în domeniu”. 0 SHARES Share Tweet

