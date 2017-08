Între 24-27 august este programată a doua ediție a festivalului „Film mai aproape”. În programul oficial sunt înscrise 14 filme la care se adaugă alte 4 scurt-metraje realizate de adolescenții de la „Școala de Vară Film mai aproape”. În lipsa unui loc dedicat proiecțiilor în orașul Bacău, „Film mai aproape” se va desfășura la Atene, în Parcul Catedralei, în Piața Tricolorului sau la Snobbish Burger. ►►►Programul Festivalului◄◄◄ │Joi – 24 August│

20:00 – Filantropica (Ateneu) + Ceremonie de deschidere

21:00 – Planeta Petrila (Parcul Catedralei) │Vineri – 25 August│

16:00 – 18:00 – Un film mai puțin vesel mai mult trist poetic și sfătos (Ateneu)

19:00 – 21:00 –Undeva la Palilula (Ateneu)

21:30 – La Drum cu Tata (Parcul Catedralei)

22:00 – 00:00 – Katalin Varga (Ateneu) │Sâmbătă- 26 August│

16:00 – 18:00 – Waiting for August (Ateneu)

19:00 – 21:00 –Inimi Cicatrizate (Ateneu)

21:30 – Țara Moartă (Piata Tricolorului)

22:00 – 00:00 – Toni Erdmann(Ateneu) │Duminică- 27 August│

16:00 – 18:00 – Filme Școala de Vară Film Mai Aproape (Ateneu)

19:00 – 21:00 – Lumea Vazuta de Ion B.

21:30 – Home (Piata Tricolorului)

22:00 – 00:00 – Afacerea Est (Ateneu) 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.