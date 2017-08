919 absolvenți de clasa a XII-a și a XIII-a se pregătesc de examen. Aceștia s-au înscris pentru a susține sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2017. 868 dintre ei sunt de la învățământul de zi, 19 de la seral și 32 de la frecvență redusă. Mulți din cei înscriși sunt cei care în iunie nu au reușit să promoveze bacalaureatul, dar sunt și candidați care au terminat liceul în anii trecuți. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.