Încep Zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ediția a XII-a

– manifestarea va avea loc în acest weekend, între 29 iunie și 1 iulie

Spitalul Municipal de Urgență Moinești se pregătește să își deschidă din nou larg porțile, în acest sfârșit de săptămână, pentru a primi oaspeți de seamă din țară și străinătate. Toate acestea urmare a organizării celei de a XII-a ediții a binecunoscutului eveniment intitulat „Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești”, o manifestare de elită, la care au răspuns deja invitației manageri de spitale, profesori universitari, medici din București, Suceava, Iași, Neamț, Galați, Sibiu, Cluj, Timișoara, reprezentanți de la Ministerul Sănătății, colaboratori ai prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, directorul unității spitalicești, cel care, an de an, odată cu această întâlnire, transformă Moineștiul într-o adevărată capitală a medicinei de excelență. O tradiție unică în țară, la nivel de organizare, participanți și invitați.

Vineri, operații „în direct”

Manifestările încep de joi, cu „Ziua Asistentului Medical”, unde vor fi peste 500 de participanți (medici rezidenți, asistenți medicali, kinetoterapeuți) care vor sărbători această nobilă meserie. Ziua de vineri este dedicată conferințelor și sesiunilor științifice, dar și, așa cum ne-a obișnuit de atâția ani, demonstațiilor operatorii transmise live. „Vor fi cel puțin 10 operații din specialitățile chirurgie generală, chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică, ginecologie, ortopedie și oftalmologie. Echipele operatorii vor veni de joi seara, vor examina bolnavii și vor analiza dosarele lor medicale. Vorbim de cazuri medicale complexe, de pacienți care sunt și din afara județului nostru și care vor beneficia de expertiză medicală la cel mai înalt nivel. Unele dintre aceste cazuri vor necesita intervenții în echipă din mai multe specialități”, a explicat prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Muncipal de Urgență Moinești.

Se va vorbi, totodată, și despre anumite teme de actualitate, cum ar fi „Progrese recente în relația boală cronică sistemică – manifestări hematologice la pacientul pediatric”, „Tradiții și actualități în responsabilitatea medicală geriatrică”, „Terapia personalizată. Medicamente «smart»” sau „Aspecte practice în infecția cu Helicobacter Pylori la copil”, dar vor fi prezentate și diferite cazuri în Sesiunea științifică dedicată medicilor rezidenți, despre anevrism, prolapsul de valvă mitrală sau boala Bowen. Tot în această zi, începând cu ora 16.00, va fi organizată și o masă rotundă intitulată „Strategia națională 2017 – 2020 în Sănătate, Asociația spitalelor din România”, unde vor participa secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, președintele Autorității Naționale de Management în Sănătate, dar și un reprezentant al Școlii Naționale de Management.

Sâmbătă, un nou eveniment de mare tradiție

Ziua de sâmbătă va începe cu un curs privind „Diagnosticul și tratamentul anemiilor” și va continua cu o nouă sesiune știintifică medicală unde vor fi prezentate lucrări privind „Reguli de antibioterapie și antibioprofilaxie”, „Complicațiile terapiei osteoporozei pe termen lung” sau „Cum poate fi personalizat tratamentul cu vitamine B”. În paralel, în sala de conferințe a Spitalului Municipal de Urgență Moinești se va organiza, în premieră în acest oraș, Reuniunea Chirurgilor din Moldova, manifestare aflată la a XXXVIII-a ediție.

„Această întâlnire a medicilor chirurgi, la care eu țin foarte mult, se organizează anul acesta tot la noi. De obicei, acest eveniment avea loc an de an la Piatra Neamț, sub coordonarea doctorului Virgil Răzeșu. Cei de la Piatra Neamț nu au mai putut continua această tradiție, așa că președintele Societății Române de Chirurgie a luat decizia ca anul acesta să desfășurăm concomitent cu Zilele medicale ale spitalului și această mare reuniune. E prima dată când noi suntem gazde pentru un asemenea eveniment de mare tradiție, pentru că este pentru prima dată când el pleacă din Piatra Neamț”, a mai precizat managerul Adrian Cotîrleț.

În cele trei zile, în Moinești vor fi prezenți și elite ale medicinei din străinătate. Vor veni aici medici din New York, din Anglia, Franța, Italia, Republica Moldova și Ucraina.

„Desfășurarea celor două manifestări de tradiție reprezintă o dovadă de interdisciplinaritate, o încununare a activității științifice și un prilej de trecere în revistă a contribuției specialiștilor noștri la progresul medical și chirurgical. Reuniunile noastre sunt deschise tuturor specialităților medicale și chirurgicale și dedică programe speciale rezidenților, kinetoterapeuților, asistenților medicali, managerilor de spital și medicilor rotanieni. Manifestarea are în vedere derularea unor sesiuni de conferințe, referate și comunicări, filme și postere, demonstrații operatorii transmise live și workshopuri.”

Prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești