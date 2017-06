Actualitate Încep negocierile salariale la CRAB de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – soarta sindicaliștilor CRAB se hotărăște astăzi – sindicaliștii le-au prezentat membrilor Consiliului de Administrație al CRAB mai multe variante de negociere salarială – menținerea CCM, mărirea salarială propusă de companie de la 1 ianuarie 2017 și menținerea salariilor până la un anumit prag – sindicaliștii au renunțat luni la grevă pentru că au fost chemați la negocieri De la declanșarea conflictului de muncă între sindicaliști și conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) luptele s-au dat în presă, de pe mai multe fronturi. Sindicaliștii au declarat că nu doresc majorări salariale ci doar menținerea și semnarea Constractului Colectiv de Muncă (CCM) în forma lui actuală, iar reprezentanții Primăriei și Consiliului Județean (care sunt acționari majoritari la CRAB) au vorbit despre salariile și sporurile “nesimțite” încasate de personalul de conducere. Se pare că revendicările sindicaliștilor au fost înțelese greșit, iar după o discuție cu primarul Cosmin Necula, liderul de sindicat al CRAB, Constantin Neculcea, spune că a lămurit lucrurile și a prezentat ulterior conducerii CRAB și membrilor Consiliului de Administrație o listă cu mai multe soluții. Consiliul de Administrație al CRAB se întrunește marți, 27 iunie, la ora 14.00. “Am pus pe hârtie trei propuneri: menținerea CCM, mărirea salarială propusă de companie de la 1 ianuarie 2017 și menținerea salariilor până la un anumit prag. La semnarea noului CCM, noi nu am cerut majorări salariale, ci doar menținerea salariiilor la nivelul actual. Pe noi, sindicaliștii, nu ne interesează salariile directorilor pentru că nu noi le-am negociat. Tot ei între ei au făcut-o! Intrăm în negocieri și sperăm ca totul să se finalizeze în favoarea celor care muncesc efectiv la conducte”, declară Constantin Neculcea, liderul sindicatului CRAB. Dacă problema salarială se rezolvă, sindicaliștii vor renunța la proteste. În caz contrar, ei vor continua cu greva de avertisment și cu grevă generală care va avea ca efect principal sistarea apei. Sindicaliștii susțin în continuare că un drept câștigat nu le poate fi luat pe nedrept, fără consultări și fără acceptul lor. Dacă sindicaliștii nu se înțeleg astăzi (marți, n.r.) cu membrii CA CRAB vor cere o nouă discuție cu primarul Cosmin Necula. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.